Une nouvelle phase a débuté ce lundi matin. Après quelques semaines de réouverture totale, la voirie est à nouveau mise à sens unique pour le trafic motorisé, depuis ce lundi matin.

Comme lors de précédentes phases, seul le sens "montant" est autorisé, depuis le début de la route d’Oneux, c’est-à-dire au carrefour de la rue Georges Albert (et la drève de Maison Bois, au-dessus de la Bouquette), jusqu’à l’entrée d’autoroute du Laboru.

Par contre, le trafic "descendant", du Laboru vers Heusy, n’est à nouveau plus autorisé et il est dévié par l’autoroute.

Pour rappel, le chantier porte sur la réfection de la chaussée et de l’égouttage mais aussi sur le réaménagement des trottoirs et aires de stationnement, avec la création d’une piste cyclable (qui sera ensuite prolongée des deux côtés, vers Theux et vers Heusy).