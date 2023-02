Verviers : "Aider les enfants à besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire" (photos & vidéo)

Une aide pas une surcharge de travail

"Les premiers ressentis que nous avons eus sont principalement de la méconnaissance et de la crainte avec une nouvelle structure supplémentaire qui apparaît dans nos missions qui sont déjà très compliquées par différentes raisons. Notre volonté est de les rassurer et de leur dire qu’on n’est pas là pour ajouter une surcharge de travail mais justement de les apaiser et de les aider. Ici on est encore dans la phase transitoire des pôles. On est en train désormais de construire une relation avec ces écoles pour accompagner au mieux ces enfants à besoins spécifiques."

Et ce vendredi matin, Caroline Désir, la ministre de l’Éducation, est venue se rendre compte sur place de l’avancement de ces pôles territoriaux mais aussi pour écouter les premiers retours du cadre enseignant. "Ici il y a un intérêt tout spécifique car les pôles territoriaux viennent d’être créés cette année avec une politique qui vise à rendre notre enseignement plus inclusif, explique la ministre. Donc c’est très important pour moi d’entendre les institutrices, les logopèdes… et voir comment ils vivent ce projet." Comme nous avons pu l’entendre lors d’une petite réunion, il y a encore quelques questions spécifiques et diverses craintes au sein des enseignants.

"Il y a encore des difficultés et c’est normal car les enseignants en primaire doivent affronter une hétérogénéité dans leurs classes qui est importante avec beaucoup d’enfants qui sont diagnostiqués avec des troubles. Et ce n’est pas évident pour les enseignants à gérer. Ici, ils ont reçu les formations adéquates et initiales et le but des pôles territoriaux est d’avoir cette expérience issue de l’enseignement spécialisé pour les aider. On se décrit ici comme des facilitateurs. La volonté est vraiment d’utiliser l’enseignement de l’ordinaire pour prendre en charge des enfants à besoin spécifiques. Et de permettre aux enfants à besoins spécifiques de pouvoir continuer à pouvoir continuer leur enseignement de la meilleure manière qui soit. C’est important qu’on puisse donner la même chance à chaque enfant de pouvoir évoluer dans son parcours avec l’accompagnement adéquat si nécessaire."