Travaux et réaménagement de la rue des Charrons, à Verviers: des habitants fort grognons

Les trottoirs à payer

Les débats ont principalement tourné autour de la taxe sur la construction de trottoirs. Nombre de personnes n’avaient pas connaissance de cette taxe qui, à Verviers comme dans d’autres localités, depuis des lustres voire des décennies (elle a été renouvelée la dernière fois en 2019), impose aux propriétaires des immeubles et terrains de payer à la Ville ce qu’a coûté à celle-ci la construction ou le renouvellement (la reconstruction) de trottoirs le long de leur propriété.

Cette taxe suscite régulièrement de la grogne, à chaque chantier. La rue des Charrons ne fait pas exception. À la réunion d’information de ce lundi soir, présidée par l’échevin des Travaux, Maxime Degey (MR), et en présence de représentants de l’administration communale, "personne n’a su nous dire à combien cette taxe pourrait se monter, ni le taux d’intérêt appliqué si on souhaite payer en 20 ans", se plaint une riveraine.

Une fois le décompte des travaux effectué, cette taxe est calculée au prorata du nombre de mètres carrés pour chaque propriétaire. "Il faut compter 60 à 100 € par mètre carré", indique l’échevin des Travaux. Celui-ci reconnaît que, davantage que la taxe sur les raccordements individuels à l’égout, elle aussi appliquée à la rue des Charrons (mais moins onéreuse que celle sur la construction d’égouts, comme il n’y en aura pas dans la rue des Charrons), la taxe sur la construction ou la reconstruction de trottoirs "est discutable d’un point de vue intellectuel et pas très juste. Parce que le riverain ne choisit pas la configuration du trottoir ni les matériaux employés (le prix peut être fort différent). Aussi parce que le trottoir ne lui appartient pas".

Maxime Degey se demande dès lors si, dans le futur ( "ce n’est pas à l’ordre du jour actuellement"), il ne serait pas judicieux que cette taxe soit supprimée à Verviers. D’autant "qu’en termes de rentrées financières pour la Ville, ce n’est pas énorme, une cinquantaine de milliers d’euros par an, alors qu’elle est fort ennuyante pour les habitants".

Questions de stationnement

Si cette taxe a nourri le plus de récriminations lors de la réunion de lundi soir, à laquelle assistaient une cinquantaine d’habitants, cela n’a pas été le seul point d’inquiétude. Ainsi, il y a aussi la question du stationnement, pendant le chantier et après.

"Où pourra-t-on aller se garer durant les travaux ? Personne n’a su nous répondre", affirment des riverains. Le bas de la rue des Charrons – le tronçon entre la rue des Wallons et la rue du Douzième de Ligne – sera fermé, excepté à la circulation locale, en voie sans issue, à partir d’août 2023. Pour la partie haute – entre la rue du Douzième de Ligne et la rue du Panorama –, ce sera en décembre.

Et puis, quand la rue aura été refaite, le stationnement ne sera plus possible du côté gauche, en montant, dans le tronçon du bas. Avec une perte d’une vingtaine de places, chiffre l’échevin.

"Tout ça pour des pistes cyclables (NDLR: de part et d’autre de la chaussée) qui sont une aberration ici", estime notre interlocutrice riveraine.

"La mobilité douce est intégrée à tous les chantiers", note Maxime Degey. Le but est à chaque fois de prévoir un maillon d’un réseau cyclable, ici entre Stembert et le centre-ville, surtout vers les écoles du coin, la plus importante en population étant l’athénée Verdi.