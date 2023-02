Feu vert et gros subsides pour le parc des Récollets, à Verviers: voici les aménagements prévus (photos & vidéo)

Le réaménagement intégral du parc des Récollets a été retenu par ce jury d’experts. Ce projet bénéficiera donc d’importants subsides: 2,3 millions d’euros de l’Union européenne et 2,9 millions de la Région wallonne. Soit, ensemble, une manne de 5,2 millions d’euros, alors que le coût total est estimé à 5,8 millions, ce qui ne laisse que 10% (580 000 €) à financer par la Ville.

Valoriser ce vaste site trop peu connu et fréquenté

Des murs et des escaliers à retaper. ©ÉdA LABEYE Philippe

Avec ses 4 hectares entre la Vesdre et la colline qui monte vers Andrimont, c’est le plus vaste poumon vert en centre-ville qui va pouvoir être intégralement réaménagé et, tout d’abord, sécurisé. Car des murailles, notamment le long d’escaliers de la promenade des Récollets, se laissent aller depuis belle lurette. "À un moment, on avait même dû fermer la promenade des Récollets suite à des intempéries, rappelle l’échevin des Travaux, Maxime Degey (MR). Une étude avait montré l’étendue des travaux à effectuer et que la Ville n’aurait pas pu assumer financièrement toute seule."

La manne de subsides permettra donc de stabiliser les parties menaçantes mais aussi de valoriser ce vaste site, qui est trop peu connu et fréquenté, où subsistent quelques vestiges (fondations, murets, grilles de clôture…) de maisons de vacances jadis construites par de riches Verviétois.

Comme les coteaux de la Citadelle

- ©ÉdA LABEYE Philippe

C’est un site "comparable aux coteaux de la Citadelle à Liège, les expertes qui sont venues le visiter dans le cadre de la sélection des projets Feder ont d’ailleurs été surprises de le découvrir", sourit l’échevin en charge partiellement des projets, ainsi que de l’Environnement et du Tourisme, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers).

Au-delà des travaux de sécurisation, une série d’aménagements sont donc prévus "pour que les Verviétois se réapproprient cet espace vert, lequel participera également à l’augmentation de l’attractivité du centre-ville pour de nouveaux habitants", souligne le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet (PS).

Le site offre des points de vue incoparables sur le centre-ville. ©ÉdA LABEYE Philippe

Avec une connexion directe avec, en contrebas, la future Vesdrienne, l’itinéraire cyclopiéton, façon Ravel, le long de la Vesdre, et aussi la rive gauche de la rivière, notamment le possible futur quartier sur le site Belgacom, via (c’est un autre dossier) une passerelle entre les Récollets et le coin entre l’athénée et Don Bosco.

En ce qui concerne les vélos, il est d’ailleurs prévu de tracer une bande asphaltée plate et étroite pour gravir les nombreux escaliers qui jalonnent le parc des Récollets.

Nature et agrément

- ©ÉdA LABEYE Philippe

Les autres types d’aménagement, détaillés ci-dessous par zone, vise à "un subtil équilibre entre la préservation de la nature (il y a des espaces reconnus et classés comme sites naturels) et l’accessibilité au plus grand nombre", insiste l’échevin Chefneux.

Le parc des Récollets est destiné à devenir toujours plus un lieu de promenades et de vie, avec des zones de pique-nique, des aires de repos (banquettes de type lounge), des aires de jeux pour les enfants (avec des jeux en bois ou même créés avec des matières naturelles comme des troncs d’arbres), des murets reconvertis en support pour graffitis (de manière moins sauvage que les tags actuels) en collaboration avec des maisons et mouvements de jeunes, ainsi qu’une tour en bois au sommet de laquelle on aura une vue imprenable sur le centre de Verviers… voire une passerelle à travers les arbres.

Pour 2028 ?

C’est pour quand, tout ça ? Maintenant que la bonne nouvelle des subsides est tombée, le timing est le suivant: "Un auteur de projet sera désigné en 2023. L’étude, avec lui, notamment sur la faisabilité des aménagements, sera pour 2024 et 2025. Les travaux devraient être réalisés en 2026 et 2027, pour une inauguration que j’espère pour 2028", calcule Jean-François Chefneux.