Verviers : Transformer une friche industrielle de 400m² en un espace pour étudiants à Hodimont

Concrètement, ce bâtiment serait utilisé pour structurer davantage ce que l’association propose déjà, à savoir un blocus collectif à destination des étudiants de l’enseignement supérieur dans un local qui n’est pas vraiment adapté, "avec pas mal de passage, des tables pas adaptées non plus etc.". Une cinquantaine d’étudiants de l’arrondissement de Verviers y viennent en décembre, janvier, juin et août y étudier pour leur blocus "évitant ainsi les longs trajets vers les bibliothèques universitaires bondées en région liégeoise". Voilà qui mérite aux yeux de l’association un local digne de ce nom "avec un beau potentiel, spacieux et lumineux". "Les espaces de coworking ont de nombreux avantages: augmentation de la productivité, développement de liens de solidarité et d’entraide, renforcement de compétences, création de réseaux éducatifs et socioprofessionnels positifs, etc."

Appel aux dons

Des arguments que l’ASBL entend faire valoir aux yeux de donateurs pour récolter 60 000 euros, la somme nécessaire à cette transformation. Essalem ASBL lance un appel public " à des donateurs ponctuels ou réguliers pour ce beau projet ". Un compte projet a été ouvert chez Triodos BE87 5230 8144 3194 (communication: soutien espace coworking) pour la récolte des dons et un premier soutien financier a été réalisé par l’entreprise Engie "qui envisage aussi de faire des dons en matériel et mobiliers de bureau".

Par ailleurs, des contacts avec la Fondation CERA et BNP-Paribas sont en cours et "on espère concrétiser les premières phases de ce projet avant la fin de cette année académique". Un espace dont l’entretien serait ensuite autofinancé à travers des cotisations pour les usagers.