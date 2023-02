Un manteau sur mesure pour un lévrier à la taille hors norme confectionné à Verviers

Car il est pratiquement impossible pour le propriétaire du toutou de trouver des articles à la taille de ce lévrier prénommé Riviera dans les commerces habituels. «On a trouvé l’idée de ce monsieur très originale. On en a parlé avec le corps enseignant puis avec les élèves et tout le monde était emballé par l’idée.»

Une dizaine d’élèves a travaillé sur le manteau durant plusieurs semaines

De plus, cela permet aux élèves de découvrir cette activité couture sous un autre angle. «Nous sommes une école de promotion sociale, donc pour les personnes de plus de 18 ans. Avec des options qualifiantes ou pour l’épanouissement personnel. Ici, nous avons une section retouche et c’est elle qui s’en est occupée durant quatre semaines à raison de petites touches lors de leurs cours. Dans cette section, une dizaine de personnes ont travaillé sur le projet.» Et ce, avec différentes étapes. «Ils ont d’abord réalisé un patron avant de réaliser une première version avec un premier essayage. Et enfin, après les différentes retouches, l’essayage final qui s’est déroulé ce mercredi matin dans les locaux de l’école.» Les demandes originales ne sont pas régulières au sein de Soralia. «Cela nous arrive de temps en temps mais il faut savoir que comme ASBL, nous ne pouvons pas vendre non plus nos créations. Mais ici, nous trouvions l’initiative vraiment originale et c’est pourquoi nous y avons répondu positivement.»