La modification peut-être la plus spectaculaire du nouveau règlement des plaines de vacances organisées par la ville de Verviers porte sur le tarif qui est désormais applicable.

Pour les enfants domiciliés à Verviers, le prix de la semaine en plaine de vacances passe de 12,5 à 15 € (de 10 à ou 12 € s’il s’agit d’une semaine de 4 jours, avec un jour férié, comme les semaines du 21 juillet et du 15 août).

Pour les enfants qui ne sont pas domiciliés à Verviers, c’est 25 € la semaine, au lieu de 20 € (et 20 € au lieu de 16 € pour une semaine de 4 jours).

En outre, il n’y a plus la réduction, qui était réservée uniquement aux Verviétois, pour le 3e enfant de la famille inscrit en même temps que ses deux aînés. Ses parents payeront donc 15 € pour la semaine, au lieu de 7,50 € précédemment. La même réduction à 7,50 € n’existe plus, non plus, pour un enfant dont les parents disposent d’une attestation du CPAS.

Échevine en charge de l’Animation des plaines, Cécile Ozer (Les Engagés) explique ces mesures par "l’augmentation de tous les coûts, notamment des personnes qui sont engagées dans l’organisation de ces plaines, où on offre aussi la soupe à midi (et dont le coût augmente également). Les prix, qui n’avaient pas été augmentés depuis des années, restent très démocratiques. D’autant que les mutuelles remboursent un certain montant pour les stages. Si des familles qui auraient pu bénéficier précédemment de la réduction parce qu’elles émargent au CPAS éprouvent des problèmes financiers, elles peuvent aussi s’adresser au CPAS."

Deux semaines au maximum, durant l’été

Avec la réforme des rythmes scolaires et le raccourcissement des vacances d’été, le planning des plaines de jeux de la ville de Verviers est modifié. Celles-ci se dérouleront du 10 juillet au 18 août, toujours à l’école des Hougnes pour les enfants en âge d’école maternelle, ainsi qu’aux plaines Deru (aussi dite "de Rouheid", à Heusy) et des Tourelles (à Petit-Rechain) pour les enfants en page d’école primaire.

Le nombre de semaines pendant lesquelles on peut inscrire son enfant est limité à deux, au lieu de quatre précédemment, avec la possibilité de l’inscrire sur une liste d’attente, de réserve, pour une 3e semaine éventuelle. "On avait des parents qui réservaient pour toutes les vacances. Comme le nombre de places est limité, pour conserver la qualité d’encadrement, cela ne laissait pas de place pour d’autres enfants. Il y avait aussi des parents qui réservaient beaucoup de semaines et leur enfant n’y venait pas toujours, ce qui bloquait des places inutilement. Avec des vacances scolaires plus courtes, nous avons décidé de permettre ainsi à plus d’enfants de venir à une plaine", souligne Cécile Ozer.

Les places sont limitées à 45 pour l’école des Hougnes et à 55 € pour les plaines Deru et des Tourelles (soit 155 enfants au total par semaine).

Accompagnement en bus vers les Tourelles

Enfin, si un bus spécial dessert les plaines d’été à l’école des Hougnes et à la plaine Deru (sur inscription), ce n’est pas le cas pour la plaine des Tourelles, à Petit-Rechain, ce qui pose un problème pour certains parents (et enfants). Dès lors, l’accessibilité à cette plaine sera renforcée grâce à une personne qui prendra les enfants en charge à l’arrêt de bus de la Concorde pour les accompagner jusqu’aux Tourelles, avec le bus de la ligne 702.

En pratique

Les dates des plaines

– Carnaval: la première plaine de vacances organisée pour les enfants par la ville de Verviers se tiendra durant la 2e semaine des congés scolaires de carnaval, du 27 février au 3 mars, à l’école du Centre.

– Pâques: la plaine suivante se déroulera durant les vacances de Pâques (dites aussi, administrativement, "de détente"), du 8 au 12 mai, aux Tourelles.

– Été: puis, il y aura donc les plaines d’été, du 10 juillet au 18 août, aux plaines des Tourelles et Deru (Rouhaid), ainsi qu’à l’école des Hougnes.

Comment faire ?

Inscriptions et informations via:

– l’ e-guichet de la ville de Verviers ;

– courriel à l’adresse atl@verviers.be ;

– téléphone, au 087/32 52 90.