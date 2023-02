Froid et précarité: les services verviétois d’aide ne sont pas débordés (vidéo)

Même constat du côté des associations comme à la Croix-Rouge de Verviers qui accueille des personnes précarisées avec des boissons chaudes. "C’est une année très calme, on l’a bien ressenti au bar à soupe", lance André Rouffart, directeur de la Croix-Rouge de Verviers. Il constate une diminution de la fréquentation du centre d’accueil de jour à travers une statistique qu’il tient mensuellement. En novembre 2022, il totalisait une quarantaine de personnes par jour de moyenne tandis qu’en janvier 2023 ça descendait à une trentaine de personnes. À la maison Marie-Louise, un hébergement de nuit, "toutes les nuits, des lits du plan grand froid sont utilisés mais on ne vit pas un phénomène de saturation comme on a pu le vivre l’année passée", ajoute François Bonjean, directeur.

D’autres dispositifs ?

Cette absence de débordements ne signifie pas pour autant qu’il n’y a plus de personnes en grande précarité. Une des explications avancée par les acteurs de terrain, c’est que certains se sont probablement tournés vers des alternatives. "J’entends les gens me parler de squat. J’ai l’impression que certains ont pu en retrouver, ce qu’il n’y avait peut-être pas l’année dernière", imagine Sérafina Fortuna, responsable du DUS.

Elle rappelle que certains ne souhaitent pas être hébergés dans les abris de nuit en raison des règles à respecter ou du peu d’intimité qu’offrent les hébergements collectifs. André Rouffart nous explique que certains SDF se sont dirigés vers Liège car l’absence de fréquentation du centre-ville, rend compliqué la récolte d’argent.

Bien que les services d’accueil ne soient pas débordés, la précarité se ressent, par contre, toujours à Verviers, via d’autres demandes comme le besoin de vêtements ou encore de produits d’hygiène, informe le directeur de la Croix-Rouge de Verviers. Gaëlle Denys, présidente du CPAS de Verviers, pointe aussi les aides financières apportées aux habitants par le gouvernement fédéral qui ont peut-être permis à certains ménages de se stabiliser. De plus, "on a vu que les demandes d’aides en énergie [N.D.L.R.: au CPAS] ont vraiment augmenté. Ces aides ont peut-être permis à certaines situations de ne pas devenir dramatiques".