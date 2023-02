Enseignement: des actions de grève ce jeudi dans tous les établissements de la région verviétoise

Car ce futur décret n’est pas du tout apprécié des enseignants. "Il faut savoir que des professeurs vont devoir évaluer d’autres collègues. Mais je me vois mal évaluer un prof de sciences par exemple alors que ce n’est pas ma matière. Puis, vous vous imaginez l’ambiance qu’il régnera dans la salle des professeurs avec les sanctions éventuelles qui découleraient en cas d’avis négatif…" Et les professeurs ont aussi d’autres griefs. "Par exemple au niveau des classes, nous avons des revendications depuis plus d’un an qui ne sont pas écoutées. On ne sait pas par exemple si on aura des classes supplémentaires tout en ayant moins de professeurs comme ici à Waimes où nous sommes une école qualifiante. On ne sait vraiment pas vers où on va."