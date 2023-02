DOSSIER | Que faire quand toute une partie de la rue du Brou sera rasée, au cœur de Verviers ?

La démolition ne porte pas uniquement sur cet ancien complexe commercial mais aussi sur l’ancienne station-service Cynap, à l’arrière, ainsi que sur les bâtiments adjacents, du côté de la rue de Brou, le tout appartenant au même propriétaire, le promoteur City Mall. C’est carrément un tiers du pâté d’immeubles de cette partie de la rue du Brou qui va être rasée, depuis après le Comptoir Optique jusqu’au coin avec la rue Henri Hurard.

Vue de l’arrière (côté rue du Marteau et place Saint-Paul), la partie à démolir (en rouge aussi). ©ÉdA Philippe Labeye

Pour en faire quoi ? Tout d’abord provisoirement, avant qu’un projet sorte de terre ? Et puis, quel projet, pour quel type d’aménagement ? Nous avons demandé leur avis à plusieurs élus des différents partis représentés au conseil communal de Verviers. Voici leurs réponses.

Cécile Ozer (Les Engagés)

Cécile Ozer. ©ÉdA LABEYE Philippe

Provisoirement

Pour Cécile Ozer, échevine du Commerce (Les Engagés, nouveau nom du cdH), "le principal, c’est que ça ne reste pas un chancre ; qu’à court terme, ce soit propre et agréable, par exemple avec un peu de verdurisation, des espaces de parking et aussi une zone de livraison pour les commerçants du piétonnier".

Après

"Comme prévu depuis des années, des logements aux étages de commerces, avec des espaces publics agréables et verdurisés."

Freddy Breuwer (MR)

Freddy Breuwer. ©ÉdA LABEYE Philippe

Provisoirement

Ancien échevin de l’Urbanisme, Freddy Breuwer, qui est devenu opposé aux projets de City Mall, se mettant en marge de son parti, estime qu’il "n’est pas souhaitable que rien ne se passe après les démolitions" et soulève "la question de la dépollution de l’ancienne station-service".

Après

C’est donc surtout l’après-démolition qu’il pointe: "Comme en Spintay, cela représente une plus grande opportunité de réfléchir à comment aménager autrement" que ce qui était prévu.

"Je n’imagine pas le projet de Patric Huon. On n’est plus dans une logique de construction, de densification à tout prix". Il en appelle à "un tout nouveau projet, à présenter dans un délai raisonnable, qui s’intègre dans une réflexion globale de l’avenir de tout le centre-ville ; un projet cohérent par rapport à d’autres projets (site Belgacom, les deux places, etc.), avec une vision plus large".

Bruno Berrendorf (PP)

Bruno Berrendorf. ©ÉdA Philippe Labeye

Provisoirement

Un des deux élus sur la liste du PP (dans la minorité), Bruno Berrendorf espère "un grand parking gratuit (ou post-pay, avec une barrière, ça ne me gêne pas de payer mais sans la terreur d’une prune à 25 €), c’est de ça dont le centre-ville a besoin".

Après

"Il y a le problème de ce nouveau plan “Quartiers durables”. C’est quand même un endroit potentiellement inondable. Il faudra voir ce que voudra faire City Mall, en concertation avec les autorités communales et pour que ce soit profitable aux Verviétois."