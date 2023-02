Retour aux sources pour Vignerons sur Vesdre, à Verviers

"Tout le monde est heureux, excité à l’idée de se retrouver et de retrouver le public, confie Christian Angenot, organisateur. Pendant 2 ans, avec le Covid, nous avons fait un “click and collect” mais il n’y avait pas d’échange. Or, c’est ça aussi le but d’un salon: voir les vignerons, discuter avec eux, voir comment ils travaillent." Cette année, les visiteurs auront l’occasion de voyager gustativement entre l’Alsace, le Beaujolais, le Languedoc, la Loire ou encore le Sud-Ouest. Presque toutes les régions viticoles de France seront représentées. Un petit nouveau fait également au sein des vignerons: Roman Barolet, de Bourgogne.

Pour les rencontrer, il faudra s’acquitter d’un droit d’entrée à 7 € (10 € par couple, au sens large, le dimanche). "On demande aux visiteurs de venir avec son propre verre à vin. Ceux qui n’en ont pas pourront toutefois s’en procurer un, en échange d’une caution de 2 €", note Christian Angenont. Pour rappel, la manifestation est organisée au profit de l’ASBL École Sainte-Marie de Heusy. L’association La Page sera également soutenue grâce à cette édition. "Elle a été fortement touchée par les inondations. C’était important pour nous de pouvoir à nouveau les soutenir."

Enfin, le fameux concours de dégustation, l’une des manches du championnat de Belgique de dégustation à l’aveugle, se déroulera cette fois en marge du salon le 18 mars et toujours à l’Hôtel Verviers. Les inscriptions sont déjà ouvertes.

www.vignerons-sur-vesdre.be