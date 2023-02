Pagaille sur le rail : 200 trains supprimés en province de Liège mais un accord vient de tomber

Mes dernières nouvelles datent de ce lundi matin. Elle est toujours très choquée. Elle est contente, malgré tout, du soutien de ses collègues par rapport à ce qu’elle a vécu, mais évidemment elle aurait préféré que tout cela n’arrive pas.

Avez-vous le sentiment d’une recrudescence de ce type de faits ?

On a tendance, en effet, à croire qu’il y a un accroissement des faits. La réunion de ce lundi portait donc sur des mesures à adopter directement, immédiatement.

Avec quelles propositions mises sur la table en fin de journée ?

Les propositions de la direction, c’est de renforcer les brigades de Securail dans les heures un peu chaudes, sur les derniers trains essentiellement mais aussi sur les premiers trains du matin. Et la direction souhaite également pouvoir maintenir un second agent à bord des trains dits « difficiles », mais le manque de personnel fait que ces deux mesures sont parfois difficiles à mettre en place. Le manque de personnel, c’est d’ailleurs la première raison de la recrudescence de ce type de faits. C’est structurel par manque de personnel, tant chez Securail que dans les différents services de la SNCB. Les deux mesures phares sont celles-ci, mais on doit encore analyser les conclusions.

Pouvez-vous nous rappeler l’action de ce lundi ?

Dès dimanche après-midi lorsqu’ils ont appris l’agression, les agents ont spontanément pris la décision d’un arrêt de travail en demandant des mesures structurelles à la direction. Le mouvement s’est poursuivi ce lundi, et la direction est donc arrivée, après toute une journée de négociations, à des propositions. Nous avons eu plus de 200 trains supprimés, essentiellement sur la liaison Eupen – Ostende, sur Welkenraedt – Courtrai, sur Spa-Géronstère – Aachen et pour les trains L (les omnibus) Liège – Welkenraedt. Ce furent les lignes les plus perturbées ce lundi.

Et ce mardi, à quoi doit-on s’attendre ?

La direction a proposé ses mesures aux assemblées de Liège et de Welkenraedt. Ce mardi, le trafic reprendra normalement car les propositions ont été acceptées par les travailleurs, d’autant que d’autres initiatives seront mises en place dans les jours qui viennent. La concertation sociale va continuer à un autre niveau. C’est globalement positif, les initiatives prises satisfont le personnel.