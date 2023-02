Les Mine’Rires, un rendez-vous de l'humour verviétois

Le festival s’ouvrira le vendredi par un spectacle d’improvisation de la compagnie Trium, une troupe lausannoise, qui présentera un concept innovant : "Le public reçoit des éponges et d’une fiche “enquête”. Et c’est le public qui décide de l’histoire. Si ça ne lui plaît pas, il lance l’éponge sur les comédiens", détaille l’organisateur Renaud Hardy. Le spectacle est un melting-pot d’humour, d’histoire et de jeux (c’est un peu entre le Loup-Garou et le Cluedo). Le public décide de l’issue de l’intrigue et désigne le ou la coupable. "J’ai remarqué qu’il y a plus d’engouement pour l’improvisation".

Du 100% belge

La tête d’affiche sera assurée par Isabelle Hauben et Adel fera sa première partie, les deux Belges performeront le samedi. "Isabelle Hauben habite la région de Visé mais elle n’a jamais joué à Verviers. Sa sœur me dit qu’elle est contente de venir jouer ici." Celle qui participe à l’émission Le Grand Cactus, de la RTBF, sera précédée d’Adel, un jeune anderlechtois qui a été remarqué dans l’émission de stand up Tarmac Comedy. Il viendra présenter Ceci n’est pas un arabe. "Il fait de l’autodérision et je trouve ça bien qu’il puisse parler de lui comme ça. D’habitude, on n’ose pas. Lui, il ose et il se moque un petit peu de lui. C’est une personne que je voulais vraiment faire découvrir."

Une clôture magique

Le festival se clôturera le dimanche comme les précédentes avec une journée dédiée aux familles, dès 3 ans, avec le magicien et illusionniste Olivier Maricoux, en fin de matinée. "Cette année, c’est pour les enfants mais les parents pourront participer aux spectacles, on a prévu un quart d’heure pour eux." Les plus chanceux seront invités sur scène pour le plus grand plaisir des leurs bambins. Avant et après le spectacle, un atelier grimage sera proposé au plus jeunes.

Infos: www.lesminerires.be Préventes: sur le site web, à la librairie Papyland à Heusy et à la Maison du Tourisme à Verviers.