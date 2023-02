À l’occasion de cet anniversaire " à côté duquel nous ne pouvions absolument pas passer ", commente Cynthia Cerami, la nouvelle présidente, l’association a programmé, pendant toute cette année, une série de manifestations afin de permettre aux Verviétois d’origine italienne et aux Belges (et autres nationalités) amoureux de l’Italie de venir célébrer ensemble ses 70 printemps.

La soirée qui ouvrira officiellement ces festivités est baptisée "Cine & Cucina".

"Le cercle culturel italien de Verviers présente, pour la première fois en partenariat avec Les Temps Mêlés (salle de concert, dans la rue du Manège, à Verviers), une soirée tout à fait exceptionnelle sous le signe de la cuisine italienne à travers le cinéma", détaille Cynthia Cerami.

Un montage autour de la culture gastronomique

Le réalisateur italo-verviétois Marco Zagaglia proposera un montage autour de la culture gastronomique dans le cinéma italien.

De Maccheroni, d’Ettore Scola, à La Grande Bouffe, de Marco Ferrer en passant par Il ladro di bicicletta, de Vittorio De Sica, les plus grands moments culinaires du cinéma italien défileront en version originale (en italien donc), sous-titrés français. "Ces scènes légendaires de films anciens et plus récents mettront en appétit les spectateurs pour déguster les spécialités italiennes qui seront proposées pendant la soirée".

Marco Zagaglia lui-même

L’ASBL aura l’honneur d’accueillirn dans la salle des Temps Mêlés, Marco Zagaglia, qui présentera la soirée. Né en 1985, il réalise depuis 2007 divers courts-métrages dont Ragazzo Rosso, son film de fin d’études qui a décroché le Prix Remy Belvaux 2009, et a été sélectionné notamment au Torino Film Festival et diffusé sur la RTBF. Il enchaînera ensuite avec The Boredom, qui lui a valu le Grand prix national du festival "Court Mais Trash" de Bruxelles. En 2018, son dernier court-métrage, Midnight Dancer, a été entièrement tourné dans sa ville belge d’origine: Verviers. Après diverses collaborations dans l’art contemporain et plusieurs clips pour des groupes de la scène musicale alternative belge, il prépare son prochain court-métrage: Artistocratia.

Prix: 30 € sur réservation (préventes avant le 1er mars). Réservation en ligne: lestempsmeles.be/evenement/cine-cucina/, www.casanostraverviers.org/post/cine-cucina ou via ASBLcasanostra@gmail.com.