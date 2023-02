Verviers, « Ville des mots »… à vos stylos pour des vitrines poétiques

"Ville des mots" est un projet proposé aux communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis 1996, une ville est choisie chaque année comme lieu-pivot accueillant un ensemble de manifestations et de projets culturels qui font vivre la langue sur un mode ludique, créatif et festif. Pendant une semaine, et ce entre le 18 et le 26 mars, cette ville devient alors la "Ville des mots" à travers la mise sur pied d’animations visuelles dans le centre-ville et d’animations socioculturelles diverses. Cette année, c’est à Verviers d’endosser ce rôle – elle l’avait déjà fait en 2011 – avec déjà quelques idées qui foisonnent. Dont celle du Centre culturel de Verviers et du Comptoir des Ressources Créatives de Verviers de mettre en place des "vitrines poétiques" dans le piétonnier Brou-Harmonie. L’idée est de décorer la devanture des commerces avec des phrases fortes sous forme de stickers. "On propose aux auteurs, poètes, écrivains, slameurs, rappeurs d’un jour ou de tous les jours de nous partager une phrase, un vers, une punchline, un poème, un slogan ou autre sur la thématique du temps, détaille Claire Hennen, du Comptoir des Ressources Créatives Verviers. Nos équipes sélectionneront quelques phrases qui figureront sur les vitrines des commerces. D e quoi enchanter notre centre-ville, donner le sourire, faire rêver ou encore réfléchir les passants". Des artistes égayeront ces mêmes vitrines le samedi 18 mars dans l’après-midi avec des couleurs, des fresques etc.