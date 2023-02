« Ma ville n’est pas une poubelle »: Verviers lance les grands moyens pour lutter face aux inciviques (vidéo)

"Avec l’ensemble du collège communal, nous voulions présenter un plan coordonné d’actions en matière de salubrité publique, détaille l’échevin de l’Environnement, Jean-François Chefneux (Nouveau Verviers). Si on veut avoir une action qui ne soit pas de la poudre aux yeux, on devait prendre le temps dans le cadre du plan de propreté de réunir tous les acteurs et services pour proposer une note transversale."

Ce plan, avec une note de synthèse d’une dizaine de pages, rentre en vigueur dès à présent. Il y a notamment l’installation de 17 caméras de surveillance supplémentaires, dont une mobile, qui seront installées à proximité des lieux habituels de dépôts sauvages. Au niveau humain, il y aura également davantage de moyens, avec l’engagement d’un agent constatateur supplémentaire mais aussi la création d’une brigade d’intervention rapide qui se chargera des infractions environnementales. Avec comme objectif de montrer qu’un dépôt a été identifié et qu’un travail de recherche d’identification puis de déblai est en cours. "Le but est d’éviter que les gens se disent que la Ville ne fait rien. On a quelques idées pour marquer ce travail comme en mettant des cônes ou des rubalises, faisant comprendre que la Ville travaille sur ce dépôt clandestin."

L’échevin de l’Environnement espère aussi que les agents puissent avoir dans le futur un véhicule propre au service pour pouvoir aller encore plus vite dans les démarches.

Les gardiens de la paix mais aussi la police Vesdre seront parties prenantes de ce plan de propreté pour renforcer la "peur du gendarme". Mais il y aura encore des opérations coup de poing dans les différents quartiers ou lieux problématiques. "Nous y resterons le temps nécessaire pour y rétablir la situation. Avec d’abord un travail de pédagogie, de passage aux portes, de flyers, d’observations, de constatations puis, à la fin, de verbalisation de tout ce qu’on pourra encore voir comme comportements négatifs. "

À propos de sensibilisation, il faut savoir, comme le rappelle Gaëlle Denys (PS), la présidente du CPAS, qu’il y a des "formations organisées via le plan de cohésion sociale. En expliquant le tri des déchets mais aussi comment les réduire. Parfois, les gens ne sont pas assez informés." Il y aura bientôt aussi une "maison zéro déchet" à Verviers, en partenariat avec Intradel. Les détails doivent encore être finalisés.

Quoi qu’il en soit, la Ville a décidé d’en finir avec la malpropreté et elle s’en donne les moyens.