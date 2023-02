La caserne des pompiers de Verviers, attendue pour 2026, a son permis

Le terrain fut acquis en décembre 2017 et les premiers plans ont été présentés en octobre 2019. À l’époque, les travaux étaient attendus pour début 2021, avec une inauguration en 2023, pour un budget inférieur à 9 millions d’euros. Des chiffres obsolètes, puisque les travaux ne devraient pas s’enclencher avant 2024 (il faut encore lancer les marchés, les attribuer, etc.) et que le budget – hors indexation et inflation – est d’environ 12,5 millions d’euros (l’emprunt est déjà contracté et la zone de secours se doute qu’il y aura des augmentations). Bref, la bonne nouvelle du jour, c’est bien la délivrance du permis pour construire cette nouvelle caserne et quitter celle surannée de la rue Simon Lobet (sa vente est prévue au plan de gestion de Verviers, sans doute pour du résidentiel).

La future caserne, rue des Aulnes à Ensival, permettra d’offrir aux pompiers un meilleur outil que celui de la rue Simon Lobet. ©Bureau AUPa

Devant le bourgmestre faisant fonction de Verviers (Alexandre Loffet) et le président de la zone (Jean-Luc Nix), le bureau AUPa a rappelé qu’il s’agissait "d’un projet sociétal d’utilité publique", puisque la caserne est "un outil mis à disposition des professionnels du feu et qui permet de garantir la sécurité des citoyens de la zone de secours".

Le choix de l’emplacement fut le fruit d’une "analyse opérationnelle très fine" englobant les risques à couvrir et les interactions entre les casernes. Le projet s’intègre dans "son contexte urbain et paysager", tant par les volumes que par les matériaux. Il a pu être amendé grâce à une réflexion commune et suite aux réunions avec les riverains.

©Bureau AUPa

Dans son architecture, le projet se compose de trois bâtiments: la caserne opérationnelle (avec un accès direct au "ring-sud"), les services transversaux et la tour d’exercices. La caserne sera composée d’un garage semi-enterré de 3 296 m2, de vestiaires, de locaux de formation, de dortoirs, des fonctions administratives, etc. Les services transversaux, dans un bâtiment situé en arrière-zone et accessible via une voirie secondaire, compteront d’autres garages et une zone de stockage semi-enterrés (1 350 m2), des espaces de convivialité, des bureaux, la salle du conseil et des fonctions administratives. Quant à la tour, il s’agira d’un bâtiment en rez + 2 sur une superficie de 112 m2 avec des escaliers, et les caractéristiques d’une habitation traditionnelle. Les abords ne seront pas oubliés: une voirie secondaire sera créée, ainsi que des parkings (49 et 24 places) et deux merlons végétalisés pour un "écran acoustique et visuel" pour les habitations voisines.

Inauguration en 2026 ?