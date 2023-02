De combien de citoyens votre commune se compose-t-elle ? Ce qu’il faut retenir des communes de la région verviétoise

Le nombre de citoyens dans chaque commune. ©EDA

La plupart de nos communes sont "à la hausse", puisque 23 d’entre elles sont plus peuplées qu’en 2022 et que, à titre informatif, la perte cumulée de six communes (228 habitants) peut être compensée par le gain de deux localités (Herve et Stavelot, par exemple). Celle qui enregistre la meilleure progression en un an est Butgenbach (+ 2,14 %, en province de Liège seules Wasseiges et Fexhe-le-Haut-Clocher font mieux) et la meilleure tendance sur 5 ans est à l’actif de Welkenraedt (+ 5,97 %). À l’inverse, Trois-Ponts est en recul de 1,56 % (record de Wallonie mais à pondérer, vu la taille de la population), et la tendance est inquiétante pour Spa, qui compte aussi la plus grosse perte en habitants (92). Les chiffres sont aussi au rouge pour Pepinster et Limbourg qui doivent encore se relever du choc de 2021.

Quant à la province de Liège, elle croît de 4 508 habitants (au total, 1 114 238, + 0,41%).

Quelle incidence sur le nombre d’échevins ?

Comme l’indique l’Union des villes et communes de Wallonie, depuis 2012, "ce sont les chiffres de la population au 1er janvier de l’année des élections qui sont pris en considération" (et non plus ceux de l’année précédant celle des élections, sans quoi les chiffres de 2023 auraient été cruciaux). Ainsi, certaines communes sont "en balance" pour la composition de leur collège communal (le nombre d’échevins, en plus de la présidence du CPAS et du poste de bourgmestre).

Au niveau des pertes potentielles, Spa se dirige vers un échevin de moins (de 5 à 4, car moins de 10 000 habitants, Paul Mathy n’étant d’ailleurs pas remplacé suite à son départ). Au niveau des gains, pour avoir passé la barre des 10 000 habitants, Welkenraedt et Saint-Vith (de peu) vont pouvoir obtenir un 5e échevin d’ici 2024. À noter que les autorités communales peuvent se passer de ce poste supplémentaire, ou l’octroyer en cours de mandature comme ce fut le cas à Plombières avec l’arrivée au collège communal de Romain Ganser.

Petite particularité à relever: celle d’Eupen. La ville vient de franchir le cap des 20 000 habitants, ce qui lui permettrait théoriquement d’accueillir un 6e échevin. L’Union des villes et communes précise cependant qu’ "eu égard à la présence du président de CPAS au sein du collège, les conseils communaux peuvent désormais décider de réduire d’une unité le nombre des échevins. Depuis 2012, cette réduction est obligatoire pour les communes comptant au moins 20 000 habitants"… Mais cette règle, appliquée à Verviers, ne vaut pas "pour ce qui est des communes de la région de langue allemande". Bonne nouvelle pour Eupen.

Quid des conseils communaux ?

Comme pour le nombre d’échevins, c’est le chiffre de la population au 1er janvier de l’année des élections (donc 2024) qui importe. Toutefois, la grille est ici bien plus affinée et certaines communes peuvent sortir la calculette. En l’état, la commune qui pourrait obtenir des conseillers en plus est Eupen (de 25 à 27) et celle qui pourrait perdre des places est Theux (de 23 à 21). Mais la "tendance" est également à prendre en compte. Et à évolution constante dans les 12 mois, Burg-Reuland obtiendrait un conseiller en plus (de 13 à 15), tandis qu’Aubel recule pour la 3e année consécutive (Verviers, elle, fait preuve d’une remarquable stabilité).

Le cas de Theux est particulier car, si la barre fut redressée ces 12 derniers mois, la tendance sur cinq ans demeure négative. Réponse(s) après le 1er janvier 2024.