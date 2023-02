L’Espace ViVie depuis 10 ans à Verviers : l’importance des soins de bien-être pour les malades d’un cancer (vidéo)

Pour son 10e anniversaire, ce centre de bien-être pour les personnes atteintes d’un cancer a programmé une série d’activités, notamment pour récolter des fonds, bien nécessaires à son fonctionnement, et donc aussi pour davantage se faire connaître.

Pas en milieu hospitalier

"Au départ, il y avait uniquement des soins individuels et on a évolué ensuite vers aussi des ateliers collectifs, qui permettent les rencontres, les partages entre les patients, indique Marc Elsen. Même si les soins proposés et prodigués par des professionnels ont été déterminés en collaboration avec des thérapeutes et que les patients y sont généralement guidés par leur oncologue, " ici, on ne vient pas pour une consultation, on est dans des espaces zen, aussi calmes que possible ".

"Le patient ne veut pas venir dans un milieu hospitalier. À l’Espace ViVie, l’accueil est familial, tout le monde s’appelle par son prénom, ajoute la coordinatrice, Christine Simonis. Au début, le patient vient souvent pour des soins individuels et, au fur et à mesure, il s’ouvre, reprend confiance en lui et participe à des ateliers de groupe."

200 patients par an

Sur l’ensemble de l’année 2022, 200 patients différents, provenant principalement de tout l’arrondissement de Verviers, ont bénéficié de soins à l’Espace ViVie, pour un total de 1 000 heures rien que pour les séances individuelles.

"Nous avons 10 à 15 nouveaux patients tous les mois", précise la coordinatrice. Ainsi, pour le mois de janvier 2023, 70 personnes atteintes d’un cancer (dont 10 nouvelles venues) ont franchi les portes de ce centre de ressourcement qui collabore avec la Fondation contre le cancer, pour un total de 90 heures de séances individuelles (sans tenir compte donc des ateliers collectifs, comme il en existe de nombreux).

Il s’agit "à 95% de femmes. Les hommes sont évidemment les bienvenus mais ils n’ont pas (encore) cette culture des soins de bien-être".

Combien ça coûte au patient ?

Si les thérapeutes sont rémunérés pour les soins qu’ils prodiguent, les patients n’y contribuent que pour "un montant très modique, pour que ce soit accessible à tout le monde", souligne Marc Elsen. Ainsi, chaque patient reçoit une carte de soins d’une valeur totale de 700 € et est invité (pas obligé) à verser un don de 25 € (ou plus).

La plus grande part des frais est donc prise en charge par l’ASBL ViVie, qui doit dégoter chaque année 60 000 € pour poursuivre ses activités. "S’il n’y avait pas les services-clubs, on ne serait plus là", souligne Christine Simonis. Ce centre de ressourcement peut aussi compter sur les dons (déductibles fiscalement), les legs et les bénéfices d’activités organisées à son bénéfice.

Même sans parler de ses projets de développement (notamment l’aménagement d’un salon pour se rencontrer après les soins ou des activités d’accompagnement pour les conjoints de malades), au lieu "de devoir faire le tour pour réunir des fonds chaque année", il est nourri l’espoir "d’obtenir un financement structurel", soupire le docteur Annelore Barbeaux.

Une avancée dans ce sens pourrait survenir avec la demande introduite à la fin 2022 auprès de la Région wallonne pour que l’Espace ViVie soit reconnu comme opérateur de la santé. Cela permettrait d’être subsidié pendant cinq ans pour les frais de coordination. La réponse est attendue pour le mois d’avril 2023. Ou un peu plus tôt ? La présence de la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale (PS), est en effet annoncée pour l’après-midi "portes ouvertes", le 18 mars prochain…