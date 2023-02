Le CPAS, gouffre financier pour la Ville de Verviers

Ce budget est "lourdement impacté par l’inflation", a souligné la présidente du CPAS, Gaëlle Denys (PS). Ainsi, depuis octobre 2021, le traitement des agents aura connu 8 indexations, ce qui donne une hausse cumulée de 17% des frais de personnel ou encore de 5,7 millions d’euros, pour 527 équivalents temps plein (dont une grande partie dans les maisons de repos).

Même chose pour le payement des revenus d’intégration (ex-minimex). Si le nombre de bénéficiaires se tasse légèrement (quelque 2 000), le montant du revenu d’intégration a aussi été indexé, 10 fois sur la même période, pour une hausse cumulée de 22% et un coût supplémentaire de 6 millions.

Sans compter les coûts énergétiques, multipliés par trois, etc.

Toutes ces augmentations "plongent le CPAS dans de grandes difficultés financières" et, a ajouté la présidente Denys, "il survit grâce à une intervention communale toujours plus en explosion". Celle-ci était de l’ordre de 11-12 millions par an naguère. La voici à 16,4 millions… "provisoires" car l’utilisation de certains fonds, jugée risquée voire illégale par le directeur financier (pour plus de 2 millions), sera au moins partiellement révisée lors du premier exercice de modifications budgétaires, à l’été prochain.

Ces montants inscrits en recettes au budget initial et surtout le rapport négatif du directeur financier ainsi que celui du comité de direction du CPAS (en ce compris cette fois la directrice générale) ont d’ailleurs fait plus que tiquer l’ancien échevin des Finances et ancien président du CPAS Freddy Breuwer (MR), dans la majorité. Ils ont aussi motivé le vote défavorable de l’opposition Écolo et PTB.

Perspectives alarmantes

Et ça, ce n’est qu’à court terme, pour l’année 2023. Car les projections à cinq ans du budget du Centre public d’action sociale font "exploser" l’intervention communale, comme l’a dit la présidente Gaëlle Denys: après 16,4 millions en 2023 (provisoirement), 20,7 millions en 2024 puis 21,3 en 2025, 22 en 2026, 22,6 en 2027 et 23,3 millions en 2028. Soit plus de 18 millions de plus, en 5 ans, que ce que la Ville prévoit, a chiffré Freddy Breuwer.

Avec ces perspectives, le plan quinquennal joint au budget 2023 a d’ailleurs été rejeté par la majorité politique. Reste à voir comment dégager des moyens pour que le CPAS ne doive quand même survivre avec une dotation communale en explosion.

Réclamer un refinancement structurel de la part de pouvoirs supérieurs ? Les villes et CPAS le font, cette situation critique n’est pas propre à Verviers.

C’est en tout cas le sens de la motion déposée par le PTB et votée par le conseil communal, ce lundi soir en fin de séance, laquelle réclame aussi (un ajout demandé par le PS) davantage de moyens financiers de l’État fédéral pour les zones de secours et les zones de police.

Un vote majoritaire, pas unanime et assez panaché: oui pour le PS, Bernard Piron (ex-cH, indépendant) et Freddy Breuwer (MR) dans la majorité, ainsi que pour Écolo et le PTB, dans l’opposition ; non pour le MR (sauf Freddy Breuwer) et pour les Engagés (sauf Claude Orban) dans la majorité ; et enfin abstention pour Claude Orban (Engagés) et le Nouveau Verviers dans la majorité et pour Bruno Berrendorf (PP).