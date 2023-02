La Croix-Rouge de Belgique vient de verser une dernière aide de 4 millions d'euros aux sinistrés des inondations

En janvier 2023, la Croix-Rouge a versé une nouvelle tranche (la dernière) d’aide pour un montant total de 4 millions d’euros sous forme d’une allocation cash à 16 300 familles.

"Fin de l’année 2022, la Croix-Rouge de Belgique a rassemblé toutes les informations disponibles pour contacter directement tous les ménages sinistrés des communes les plus affectées (NDLR: dont Verviers, Pepinster, Eupen, Limbourg, Theux, Baelen, Trooz, Jalhay, Olne, Spa et Stavelot), indique Franck Gorchs-Chacou, directeur de la cellule inondations, par voie de communiqué. Un courrier postal a ensuite été envoyé avec un formulaire simple à remplir en ligne ou à renvoyer par envoi postal gratuit pour bénéficier de l’aide. Nous annoncions une aide d’un minimum de 130 € par famille. D’autres moyens de communication ont été déployés pour toucher les ménages non identifiés, et il était aussi possible de solliciter l’aide sans avoir reçu de courrier. Cela concerne environ 2000 demandes." Ainsi, 16 300 familles ont sollicité cette aide et une personne seule a reçu 230 €, une famille de deux personnes 270 €, 310 € pour une famille de 3 personnes et 350 € pour des familles de plus de 3 personnes.

Une aide qui perdure en région verviétoise

La Croix-Rouge de Belgique dispose encore de 600 000 € pour mener des projets jusqu’à fin juillet 2023. Mais l’action ne s’achèvera pas là, puisque des nouvelles maisons Croix-Rouge ont été inaugurées à Ensival en août 2022 et à Pepinster en décembre 2022, avant celle de Nessonvaux (sur Trooz) prochainement.