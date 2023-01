Un parc de Verviers portera le nom de Maurane

Bruxelloise de naissance et de cœur (née à Ixelles et décédée chez elle à Schaerbeek), Claudine Luypaerts, de son véritable nom pour l’état civil, a vécu quelques années à Verviers, après avoir passé sa plus tendre enfance à Auderghem. Elle a débarqué à 5 ans avec ses parents en bords de Vesdre quand son papa, le musicien et compositeur Guy-Philippe Luypaerts (1931-1999) y a été nommé directeur du conservatoire communal, un poste qu’il occupera pendant 30 ans, de 1966 à 1996.

Elle a vécu quelques années à Verviers et séjournera régulièrement par la suite dans l’ancienne cité lainière où sa jeune sœur Aurelia, née d’un second mariage, sera échevine de la Culture.

Le parc public qui portera le nom de Maurane est situé sur les hauteurs de Verviers-ville, près de l’hôpital et à côté du château Peltzer, un joyau architectural et patrimonial, du nom d’une célèbre famille d’industriels du textile. Il serpente dans un domaine naguère privé, où des promoteurs ont construit une maison de repos et des immeubles à appartements, tout en rénovant une autre remarquable bâtisse, dite "le petit château Peltzer", et qui est destinée à être reconvertie en restaurant.

Le parc Maurane comprend des sentiers de promenade, un arboretum, ainsi qu’une plaine de jeux.