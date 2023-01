Le nouveau plan de stationnement à Verviers prend des coups dans l’aile

Depuis lors, bardaf, c’est l’embardée politique ! Même si, au conseil communal de ce lundi soir, l’échevin a insisté sur le fait que les différents points de la reprise de la gestion du stationnement public avaient été validés par le collège communal (le bourgmestre faisant fonction, ainsi que les échevins, dont 4 PS donc), notamment le plan d’extension du périmètre réglementé ou payant, la révélation de ce plan en a fait bondir plus d’un. Y compris dans la majorité. À commencer par le chef de groupe PS, Malik Ben Achour, qui l’a fait publiquement. Mais aussi dans les autres groupes de la coalition (PS, MR, Engagés, Nouveau Verviers), où on l’a fait plus discrètement.

La décision avait d’ailleurs été prise, dès vendredi soir et une réunion de majorité en vidéoconférence, de remettre l’ouvrage sur le métier. Pour le plan de stationnement comme pour les modalités de contrôle, prévu via une scan-car qui aurait sillonné les rues en scannant les plaques minéralogiques, au lieu de patrouilles pédestres. Mais des élus, socialistes (peut-être d’autres aussi) se sont aperçus ensuite que si l’échevin de la Mobilité leur avait dit que cela pourrait être rediscuté par la suite, le nouveau plan de stationnement faisait partie intégrante de la convention qui devait être votée ce lundi soir pour confier la gestion du stationnement public à Synergis, à partir du 21 août prochain.

Les téléphones ont chauffé tout le week-end. Selon l’adage bien connu en politique, tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a d’accord sur rien. Cela a dès lors conduit la majorité, par l’entremise du collège communal, à demander le retrait du point de l’ordre du jour du conseil communal de ce lundi soir. Avec l’objectif de se donner deux mois de délai pour revoir sa copie.

"Nous reviendrons avec des propositions plus globales dans les prochaines semaines", a assuré l’échevin Deltour.

Parking payant… ou gratuit ?

Il serait étonnant que ces propositions ne soient pas foncièrement différentes que ce qui a été présenté comme du tout-cuit, la semaine passée. Ainsi, Malik Ben Achour, en tant que chef de groupe du 1er parti représenté au conseil communal, le PS, s’il ne l’a pas dit en séance, plaide plutôt pour une zone bleue (gratuite donc sauf dépassement de la durée maximale de 2 heures) au lieu du parcage payant, et dans un périmètre moins vaste que la zone réglementée telle que proposée ; il est contre, aussi, l’utilisation d’une scan-car qui, craint-il, serait le symbole d’une traque des automobilistes en infraction, comme cela avait été le cas avec l’arrivée de Besix Park il y a 10 ans.

Le rétropédalage, avec le retrait du point de l’ordre du jour du conseil de ce lundi, n’a pas été du goût de l’opposition, Écolo et PTB. Notamment parce que cela l’a empêché de débattre du fond du dossier (mais ce sera partie remise). Ainsi, le PTB, qui ne veut plus de parking payant à Verviers – à remplacer par des zones bleues pour lutter contre les voitures-ventouses, ce qui peut correspondre aux vœux du chef du PS – souhaitait mettre au vote une délibération réclamant "une large consultation populaire pour définir le parking de demain", voulait insister Laszlo Schonbrodt.

Comme le débat sur le fond du dossier ne pouvait avoir lieu (ce sera quand le dossier reviendra, probablement très modifié, lors d’une prochaine séance), les débats ont surtout porté sur la forme, c’est-à-dire les circonstances qui ont amené à ce retrait du point, lundi.

Pour Écolo, Jean-Sébastien Mahu, a évoqué des "problèmes de concertation" au sein de la majorité (son colistier Dany Smeets parlera de "dysfonctionnements"). Et que d’annonce en report (suite à une levée de boucliers, parmi les élus et aussi les citoyens), tout cela a "un impact sur l’image de la politique, vous nous faites tous passer pour des guignols", a-t-il répété.

Ce à quoi Malik Ben Achour (PS) a rétorqué qu’il n’y avait pas lieu d’en faire une polémique politicienne ni un incident de majorité, mais qu’il est normal que des divergences de vues puissent s’exprimer au sein d’une majorité, en toute transparence, et que si le projet était reporté, c’était pour y réfléchir et s’assurer "qu’on prendra les bonnes décisions". Sans préciser, là, que celles qui étaient en route ne lui paraissaient pas très judicieuses (euphémisme).

Sur les bancs des conseillers communaux, Bernard Piron (ex-cdH, indépendant) et Freddy Breuwer (MR) ont aussi pris la parole pour appuyer l’intérêt de réviser le futur plan de stationnement. Le retrait du point, ce lundi soir "est souhaitable mais n’en est pas moins troublant", a souligné Freddy Breuwer, à propos du dossier le plus important du portefeuille de compétences d’Amaury Deltour, qui l’a remplacé numériquement comme échevin, il y a 13 mois. "Je voudrais savoir comment on va pouvoir amender ce qui a été communiqué", a-t-il aussi glissé.