Zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau: marre des ambulances qui jouent les taxis ?

Ainsi, le conseil de zone a demandé des statistiques sur les missions "taxi", soit des missions non urgentes mais qui mobilisent une ambulance ne pouvant, par conséquent, pas intervenir ailleurs (pour une aide médicale urgente –AMU –, par exemple). Jean-Luc Nix, président de la zone de secours, a lui même rapporté avoir vu une ambulance prendre en charge un citoyen, devant la clinique des Frères Alexiens (château de Ruyff), "qui attendait sur la route avec ses valises".

Le major Quentin Grégoire s’est engagé à relayer ces frustrations à l’échelon supérieur lors d’une prochaine réunion. Le transfert des patients d’un hôpital à un autre sera aussi évoqué, car un transfert urgent est facturé 62 € aux hôpitaux contre cinq fois plus pour un transfert non urgent… Ce qui n’est guère très rentable pour la zone de secours qui "perd" une ambulance pour trois heures et qui craint d’éventuels abus (à savoir l’appel pour un transfert qui ne serait, in fine, pas si urgent que mentionné… dans le but de réduire la facture).

2. Encore un déménagement pour les pompiers ? Depuis 2021, la zone de secours a regroupé les services administratifs, les services de prévention et le cadre officier (l’état-major) sur un seul et unique site, rue Fernand Houget à Verviers au cœur d’un bâtiment de 700 m2. Lors de la signature du bail, le collège de la zone avait été attentif aux conditions de retrait " si ça va plus vite pour la caserne de Verviers " , avait alors mentionné le bourgmestre de Herve.

Lors du conseil de zone de secours de vendredi, nous n’avons pu éviter de jeter un œil sur les plans de la caserne de Herve, qui accueillera les pompiers aux Chesseroux à la fin du premier semestre. Sur ces plans, des chambres sont envisagées à l’étage afin de répondre aux besoins si d’éventuels pompiers professionnels devaient être casernés sur le Plateau. Il était prévu de laisser ces locaux "inoccupés", mais la zone, attendant toujours le permis pour la caserne de Verviers, a décidé de ne pas cloisonner cet espace et d’y installer l’administratif et l’état-major. Le coût des aménagements en un plateau ouvert (open space) représente environ un an de loyer à Verviers (dans les 50 000 €), ce qui permettra de réaliser des économies substantielles.