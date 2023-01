Les jeunes du Terrain d’aventures de Hodimont, à Verviers, vont faire du théâtre dans un festival en Italie

L’objectif de cette soirée est donc de financer un voyage. "Les jeunes de notre ASBL font des représentations théâtrales. Ils sont accompagnés dans cette activité par des animateurs avec, en appui, des professionnels du spectacle. Des artistes qui viennent donner leurs touches plus professionnelles. Ils travaillent durant des mois pour écrire et monter leur pièce avant de pouvoir faire plusieurs représentations. Mais l’aboutissement de l’année est un voyage en Italie, au festival Piano Di Sorrento à Naples, comme cerise sur le gâteau. Nous allons y participer pour la troisième fois. Pour ce faire, il fallait donc récolter des fonds, d’où cette soirée sur laquelle nous planchons depuis un mois et demi. Et ce voyage se déroulera durant la première semaine des vacances de carnaval."

Une trentaine de personnes seront du voyage

Ainsi, ce sont 22 jeunes et 8 animateurs qui prendront la direction de Naples. Pour eux, c’est vraiment l’aboutissement. "Pour préparer les pièces de théâtre, on s’y prend assez tôt, soit dès le mois de septembre. Il y a donc beaucoup de travail. Chaque année, nous organisons aussi Paroles de Jeunes, à l’Espace Duesberg, où ils ont l’occasion de présenter leurs pièces, ainsi qu’au festival Mimouna à Bruxelles où ils ont l’opportunité de gagner des prix."