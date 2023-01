Zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau: Verviers économise 500 000 €

Après négociation, une proposition est arrivée sur la table du conseil de zone de secours ce vendredi: un statu quo pour le budget 2023 et une réduction forfaitaire de 500 000 € pour la dotation verviétoise au budget 2024. Pour 2025, la version initiale de l’accord prévoyait 97% des dotations communales sur base de la population par commune et 3% pour les communes qui disposent d’une caserne selon le nombre d’habitants, mais cette piste n’a pas été suivie et devra être négociée courant 2024, au plus tard (la zone devra valider son budget 2025 pour le 1er novembre 2024, mais les élections communales du 13 octobre 2024 risquent de chambouler les interlocuteurs, ce qui complexifie la donne).

"J’ai fait tout ce que j’ai pu pour trouver un accord, une solution. Elle devra encore être validée par les conseils communaux des 19 communes", a mentionné le président de la zone, Jean-Luc Nix. Alexandre Loffet s’est engagé à ne demander "qu’une" réduction de 500 000 € en 2024 tout en souhaitant une clé de répartition qui, à partir de 2025, ira vers "un meilleur rapport, par rapport à la population". Si Philippe Godin (Pepinster) a "apprécié le geste de Verviers pour 2023", il a regretté à plusieurs reprises que l’engagement de 2020 n’ait pas été respecté. Quant à Valérie Dejardin (Limbourg), elle aurait laissé la main au gouverneur de la Province, ce qui éviterait un nouveau couac d’ici deux ans (chaque zone a sa propre clé, basée sur le nombre d’habitant en zones 1 et 5 ou sur d’autres critères plus ou moins objectifs ailleurs).

Dans les chiffres, le budget de la zone de secours dépasse les 20 millions d’euros dont 17,5 millions de dotations réparties sur les Communes (54%) et la Province (46%). Pour boucler son budget 2023, la zone a dû puiser 1 million dans ses réserves et congeler son plan de recrutement du personnel (pour une économie d’1 million). Les temps sont durs mais Verviers estime que le forfait "caserne" payé depuis 2015 est déjà "conséquent". "On va aller pomper dans nos réserves pour 2023 mais nous n’assurerons pas un forfait caserne de 1,2 million en 2024", a prévenu Alexandre Loffet, avant un accord voté à l’unanimité (même si certains bourgmestres étaient plus unanimes que d’autres…).