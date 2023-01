Une mesure qui a fait grincer des dents au niveau des commerçants mais aussi après de l’UCM, l’Union des Classes Moyennes, qui soutient le recours en annulation concernant ce futur plan qui vient d’être introduit. " C’est à l’aube d’une importante campagne électorale 2024 que le petit monde politique verviétois a décidé de lever une taxe annuelle sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition, détaille Jean Jungling, le directeur de l’UCM de l’arrondissement de Verviers. Le taux de la taxe est toujours fixé à 100€ par emplacement de parking et par an. Le taux de la taxe est réduit à zéro pour les trente premiers emplacements. Par un arrêt du 13 avril 2021, la plus haute juridiction administrative du pays avait mis à néant une première taxe jugée dangereuse, repoussante, contre-productive et discriminatoire par le conseil d’administration de UCM Verviers et de nombreux commerçants rackettés. Il est important d’informer les verviétoises et les verviétois du coût qu’a dû supporter la ville de Verviers en levant des taxes qui sont ensuite annulées et donc remboursées avec intérêts. À cela s’ajoutent les frais de procédure et les honoraires que la ville a payé en pure perte. L’Échevin des finances n’a-t-il aucune mémoire? En tout état de cause l’UCM Verviers continuera à accompagner, coordonner et soutenir le nouveau recours introduit au Conseil d’État. Le bureau d’avocats verviétois Troxquet-Lambert & Associés est à nouveau mandaté, Me Pierre Legras et Me Vincent Troxquet ayant démontré tout leur savoir-faire dans ce dossier.

Tout au long de la période électorale qui a débuté et jusqu’au soir des élections de 2024 nous rappellerons aux électeurs verviétois pour qui voter. Il est bien certain que le corps électoral ne peut plus se permettre de faire confiance à des personnes qui ont démontré leur incompétence dans la gestion financière de notre cité. Certains membres du collège communal qui s’appuient sur une idéologie qui nuit aux entreprises et donc à l’économie et aux emplois devraient particulièrement s’inquiéter. "

« Et si on taxait la connerie? »

Et l’UCM de s’insurger encore davantage sur le choix de la Ville de Verviers. "Une fois de plus le pataquès aurait pu être évité si la ville, comme elle s’y était engagée, s’était concertée avec UCM et les acteurs concernés. UCM Verviers soutien également le combat mené par l’UCV (Union des commerçants de Verviers) pour dénoncer la politique de gestion des parkings du centre-ville et l’extension du périmètre de taxation qui sont une des causes de la forte diminution de la fréquentation. La rage taxatoire de la ville de Verviers contribue largement à la fuite des consommateurs vers les autres villes et communes. Et si on taxait la connerie? Certains membres du collège communal de Verviers seraient de très gros contributeurs."