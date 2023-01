Deux changements au Nouveau Verviers

En ce début de semaine, quelques changements sont survenus au sein du groupe politique Nouveau Verviers. Avec deux conseillères qui cèdent leurs places. À commencer au niveau de l’action sociale. "Suite à un problème de santé, Bernadette Magis, conseillère de l’action sociale, avait exprimé depuis un certain temps le désir d’être remplacée, détaille le groupe par voie de communiqué. C’est chose faite. Caroline Baudinet a été choisie pour poursuivre le travail. Caroline était des premiers jours de l’aventure Nouveau Verviers et membre de la liste en octobre 2018." Ensuite, c’est au niveau du conseil communal qu’il y a un changement supplémentaire. "Christine Magis, conseillère communale, sera remplacée par Isabelle Stegen. Christine a souhaité saisir une nouvelle opportunité professionnelle, qui s’ajoutera à ses activités actuelles. Il devenait dès lors compliqué pour elle de disposer du temps nécessaire à l’exercice du mandat de conseillère. Souhaitant demeurer fidèle aux engagements pris en tant qu’élue de Nouveau Verviers, elle a demandé à être remplacée. Conformément aux règles du C.D.L.D. (Code de la démocratie locale et de la décentralisation), Isabelle, première suppléante, s’est vue présenter le mandat, qu’elle a accepté. Isabelle était des premiers jours de l’aventure Nouveau Verviers, membre de la liste en octobre 2018 et impliquée depuis lors, notamment au sein de l’ASBL Verviers Ambitions. Nous continuerons à bénéficier de l’expertise de Christine puisque cette dernière a demandé à réintégrer notre comité."