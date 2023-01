Un nouveau supermarché voit le jour à Verviers

"C’est un petit supermarché, détaille Sezer Ozisik qui est à la tête du magasin avec ses associés Aycan Aydin et Mehmet Ozdemir. On est sur ce projet depuis 7 ans. Mon associé est depuis 20 ans dans le secteur de l’épicerie et c’est son idée qui s’est concrétisée. Nous sommes tous Verviétois et nous avons voulu ouvrir ici sur le site d’un ancien car-wash. Il a fallu deux ans de travaux pour construire le bâtiment." Quant aux produits, "on trouve de tout, comme dans tout supermarché. Ici, il s’étend sur 250 m2 avec entre 2 000 et 2 500 produits différents. Nous voulons qu’il y ait du choix, tout comme au niveau de la boucherie avec aussi des produits belges comme des oiseaux sans tête, des tomates farcies… Notre viande est halal mais c’est de la viande belge et un Blanc-Bleu-Belge de grande qualité. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts et on peut travailler sur commande car nous sommes artisans avant tout". Le magasin est ouvert tous les jours jusqu’à la fin du mois et sera fermé les mardis dès février.