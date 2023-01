Un magasin sur deux est vide, contre un sur trois il y a un an, au centre de Verviers

Non à City Mall

Cette étude "montre que le remplissage d’un centre commercial vide mécaniquement les commerces du centre-ville, commente Laszlo Schonbrodt le chef de file du PTB (dans l’opposition) au conseil communal de Verviers, lequel y évoquera cette problématique lors de la prochaine assemblée. Elle le dit noir sur blanc, si la situation est plus grave qu’ailleurs à Verviers, c’est à cause des rebondissements du projet de shopping de City Mall et les inondations. Je ne comprends pas pourquoi notre majorité continue à soutenir cette entreprise qui a asphyxié notre centre-ville. Les majorités communales successives sont responsables d’avoir laissé mourir le centre-ville entre les mains du promoteur privé. Il est temps de tourner la page, être clair sur la fin de la collaboration avec cette entreprise et se concentrer sur nos commerces."

Pour une relance du commerce en centre-ville, Laszlo Schonbrodt avance aussi la nécessité d’un stationnement gratuit (ce qui n’est pas prévu) et de davantage de toilettes publiques, soit deux facilités appréciées par les consommateurs dans les centres commerciaux. Il dénonce aussi le fait que la majorité souhaite revendre le bâtiment de l’ancienne Innovation (places Verte et du Martyr), au lieu d’y relancer elle-même les cellules commerciales, qui y sont vides (ex-H&M, WE, etc.), en proposant des loyers à "bon marché", aussi pour exercer une pression à la baisse sur l’ensemble du marché locatif commercial.