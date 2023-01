La parade lumineuse et féerique a ébloui le centre d’Ensival (photos & vidéo)

"En fait, l’an dernier, on avait lancé un appel à la population pour savoir ce qu’ils voulaient faire après les inondations, explique Laura Schoffeniels. Et la volonté était de mettre un peu de lumière, notamment à Ensival où il y a peu d’éclairage public et où il fait un peu sombre. Donc on s’est dit d’y faire un cortège lumineux qui s’était très bien passé. Notre but était donc de faire une parade similaire cette année mais avec d’autres artistes."

Avec un principe est simple : "apporter de la beauté, de la magie et de la lumière en ce mois de janvier qui est un mois d’après-fête et qui est toujours un peu froid." Au niveau des nouveautés, le centre culturel a "davantage mobilisé les écoles et les associations notamment en faisant des ateliers avec eux. Avec en exemple la création de lanternes en papier de soie et en bout de bois. Ce qui est plus joli que l’an dernier. Et on a aussi davantage d’artistes que l’année passée, dont des ours géants lumineux."

Sans oublier le final au parc Godin "avec en spectacle les ours. Via toute une danse et une bagarre entre ceux-ci." Quant à la neige, l’invitée surprise, elle a juste donné un peu de travail en plus aux équipes. "La neige n’était évidemment pas prévue mais c’est très très beau et cela donne un cachet supplémentaire. C’est magnifique et super-féerique. Mais pour nous, il a fallu aussi s’adapter en modifiant le parcours à un endroit où ce n’était pas déneigé."