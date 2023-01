Des vêtements pour bébés au centre de Verviers

La Joie propose des vêtements pour bébés et jeunes enfants. "Je propose des vêtements pour garçons et filles de la naissance jusqu’à 10-12 ans, explique Madina Ishakova. Je choisis les vêtements selon mes envies tout en voulant avoir le meilleur rapport qualité-prix pour les clients. Ce sont donc des articles à prix abordables. Je propose ensuite du textile comme des couvertures mais aussi des jouets, des coffrets musicaux… Et j’aimerais ajouter dans le futur encore quelques jouets et décorations. Mais aussi créer divers articles personnalisés."