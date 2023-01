Une pétition contre des démolitions pour un rond-point au carrefour de Maison-Bois, à Heusy

Problème: le tracé envisagé pour ce rond-point implique la démolition de l’ancien octroi de la drève de Maison-Bois (la tour blanche en forme de moulin à vent) et une partie du restaurant-traiteur Toofy’s.

Les défenseurs de ce patrimoine local que constitue cet ancien octroi du XIIIe siècle (où un droit de passage était perçu pour l’entrée de marchandises) appellent à sa sauvegarde, alors qu’une tour jumelle, juste de l’autre côté de l’entrée de la drève, a jadis déjà été démolie.

Il y a aussi le restaurateur Marc Bodeux, qui a ouvert son établissement à la fin 2020. En louant ces locaux, dont la tour aussi, qu’il souhaitait aménager en annexe de son resto, "on m’avait bien dit qu’il y avait un projet de rond-point… depuis 30 ans et donc que ça pouvait encore prendre bien du temps. En plus, je n’aurais jamais imaginé que le projet aurait comme conséquence de démolir ces bâtiments", dit-il. Car, fait-il remarquer, comme les autres opposants au tracé du projet, "même si je ne suis pas ingénieur, je pense qu’il y a largement la place pour aménager un rond-point sans rien démolir et sans expropriation coûteuse pour la collectivité", en le décalant un peu, vers l’îlot à l’entrée de la rue Georges Albert.

Le restaurateur, qui ne se voit pas recommencer son activité de zéro, ailleurs, après les crises successives (Covid, prix des énergies), a lancé ce jeudi une pétition en ligne (sur le site petitionenligne.be). Celle-ci a recueilli plus de 160 signatures, avec des avis en sens divers sur la nécessité de créer ce rond-point, certains estimant l’idée bonne (mais pas le tracé) car ce carrefour est dangereux selon eux, d’autres affirmant qu’il n’y a aucun danger qui causerait là des accidents. En lançant sa pétition, Marc Bodeux espère inciter les autorités wallonnes "à se mettre autour de la table" pour envisager une autre configuration du rond-point.

De son côté, le directeur du SPW à Verviers, Philippe Elsen, indique que les plans sont en cours de finalisation, qu’il "n’y a pas 36 solutions pour l’aménagement optimal d’un rond-point" et que "tout le monde pourra se positionner" lors de l’enquête publique et de l’instruction du dossier, après que la demande de permis sera déposée, d’ici quelques semaines.