Une année compliquée à gérer pour les pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau

On l’a déjà écrit, la zone de secours disposait d’un accord datant de 2020, mais Verviers a remis en question sa dotation qu’elle estime trop élevée.

Et si les bourgmestres ont laissé entendre qu’ils cédaient le dossier au gouverneur, Jean-Luc Nix indique à présent avoir repris les négociations avec la Ville de Verviers. "Le gouverneur continue son travail mais j’espère encore un accord entre les bourgmestres, ce qui je pense est le plus judicieux. Le souci, c’est que le gouverneur a la possibilité de mettre d’autres critères que le nombre de citoyens par commune, et on ne sait pas à quelle sauce on pourrait être mangé. D’autant qu’il y a non seulement les critères, mais aussi la pondération qui pourrait être appliquée à ces critères. Dès lors, même si un accord avait été scellé en 2020 jusqu’à la fin de la mandature (2024), il va falloir trouver un nouvel accord avec Verviers. Le budget de la zone dépend de cet accord, il est donc actuellement suspendu. Notons aussi que le conseil devra valider un éventuel accord, et qu’il doit être accepté à l’unanimité. Mais clairement, un accord entre bourgmestres serait préférable."

Quid des casernes ?

Le financement de la zone de secours n’est pas le seul défi à relever en 2023. Outre la pénurie au sein du personnel (notamment du côté des pompiers volontaires), il conviendra de mener à bien le déménagement des pompiers de Herve et Battice vers la nouvelle caserne aux Chesseroux. "Ce sera pour le premier semestre, vers le mois de mai ou celui de juin. Il y aura un gros déménagement, suivi d’une journée portes ouvertes. Mais la date n’est pas encore bloquée." Enfin, Jean-Luc Nix aura un œil attentif sur l’évolution du dossier de la nouvelle caserne de Verviers. "On a déposé le permis d’urbanisme mais c’est la Région qui doit le délivrer, donc ça prend davantage de temps. On compte l’avoir dans le courant de l’année, pour ensuite lancer les soumissions et voir à quelle sauce nous serons mangés", conclut-il. Une année chargée, on l’a dit, qu’il va falloir digérer aux mieux…