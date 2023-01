Notre dossier sur le programme de cette année du 150e anniversaire du conservatoire de Verviers et sur sa riche histoire

Au moins une activité par mois pendant toute cette année. C’est le défi, réussi, que s’est lancé le conservatoire de Verviers pour 2023 (et même un peu au-delà), en cette année de son 150e anniversaire. Une activité, que ce soit un spectacle ou non, qui associe "l’ensemble de l’école, pour que ses trois domaines – la musique, la danse et les arts de la parole – soient impliqués", a souligné le directeur, Bernard Lange, en dévoilant avec une partie de son équipe professorale le copieux programme mis en musique (ou en scène, c’est comme on veut) et qui est détaillé ci-dessous.