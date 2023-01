Début des travaux pour la nouvelle tribune du stade du Panorama, à Verviers

Le projet qui aboutit sous la houlette de la régie communale autonome de la Ville de Verviers, Synergis, n’est plus celui lancé à la fin du siècle dernier par le défunt matricule 8. Pour les nostalgiques, celui-là prévoyait à l’époque 1 200 places assises, 200 business-seats, un restaurant de 200 places, etc.

Depuis lors, le CS a quitté Verviers pour Dison (en se rebaptisant REDV), avant de revenir à Verviers, mais au stade de Bielmont pour les matchs de l’équipe première et de connaître d’autres péripéties, dont un changement de matricule et de dénomination (c’est maintenant le Racing Club Star Verviers).

Le projet porté par le bras sportivo-financier de la Ville de Verviers et qui est donc en voie de concrétisation, c’est la construction d’une nouvelle tribune mais sans gradins.

Le bâtiment sera construit entre les deux terrains de foot, à l’emplacement de l’ancien mythique tribune assise. ©ÉdA LABEYE Philippe

Buvette panoramique vers les deux terrains

Le bâtiment, plus petit que les anciens gradins (48 mètres sur 10 au lieu de 80 sur 13) se développera sur deux niveaux.

Au rez-de-chaussée: les vestiaires, avec accès direct au terrain A et au terrain B.

La buvette donnera aussi à l’arrière, vers le terrain B, au-dessus des vestiaires. ©ED Architecture et énergie – NDS Architecture

À l’étage, accessible par des escaliers et par un ascenseur: une vaste buvette avec vue panoramique par de grandes baies vitrées à la fois sur le terrain A (avec aussi une terrasse) et sur le terrain B.

Nouveau parking et « nouvelle » entrée

Comme la nouvelle tribune sera moins longue que l’ancienne, il y a tout un espace, du côté de l’entrée du stade par la rue des Charrons, qui sera aménagé en parking, avec 45 places.

L’entrée principale du stade de foot sera celle par la rue des Charrons. ©ÉdA LABEYE Philippe

"Cela permettra d’accueillir plus de monde et de libérer les rues environnantes, en améliorant ainsi la vie des riverains. L’entrée se fera principalement par la rue des Charrons", indique le président de Synergis, Malik Ben Achour (PS). Ça, c’est pour le foot. Les membres et visiteurs du club de tennis du RCSV devraient néanmoins pouvoir accéder aux installations tennistiques toujours via la rue Carl Grün.

D’un coût estimé à 1,75 million d’euros (dont 642 000 € de subsides obtenus), les travaux devraient durer un an.

Nouveaux terrains synthétiques ?

Il y a aussi un autre projet en gestation: "Nous sommes en train de terminer un dossier de demande de subsides pour remplacer les deux terrains synthétiques, qui en ont bien besoin, surtout le terrain A", indique le président de Synergis. Ce qui serait une autre bonne nouvelle pour les utilisateurs du stade de foot, qui sont "essentiellement des équipes du RCSV, avec aussi des demandes d’occupation de la SRU pour ses entraînements, durant l’hiver, ainsi que des joueurs qui viennent squatter les installations en abîmant les clôtures pour y accéder et aussi les terrains (mais on ne désespère pas trouver une solution)".