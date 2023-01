Une exposition et des animations, à Verviers, sur l’histoire de la sécurité sociale

Avec des planches réalisées par le dessinateur de BD Harald Franssen, cette exposition rappelle opportunément les luttes ouvrières qui ont conduit à ce "filet de sécurité", comme on l’appelle souvent.

"Les récentes crises nous ont rappelé combien la sécurité sociale est importante, face aux accidents de la vie, à la vieillesse, aux maladies, aux accidents de travail, etc.", souligne Ismaël Zeroual, le coordinateur du Cépag. La régionale de Verviers du Centre d’éducation populaire André Genot, dans la mouvance de la FGTB, est à l’origine de cette exposition montée en collaboration avec des partenaires de la sphère socialiste, comme le PAC (Présence et action culturelles), la mutualité Solidaris, Soralia (nouveau nom des Femmes prévoyantes socialistes).

L e Droit de vivre est complété par d’anciennes affiches syndicales portant "sur de grandes luttes sociales dont, hélas, on constate que certaines revendications restent d’actualité" et aussi par des animations ludiques.

"L’animation que nous faisons le plus et qui intéresse le plus est celle qui montre la différence entre le coût d’un soin médical avec la sécurité sociale et le coût s’il n’y en avait pas. Ainsi, à titre d’exemple, en moyenne, une opération de l’appendicite revient à 50 € au patient mais elle lui coûterait beaucoup plus si la sécurité sociale ne prenait pas 1 700 € à sa charge. Pour un accouchement, en moyenne toujours, c’est 250 € pour la maman et 2 700 € pour la sécurité sociale, détaille Ismaël Zeroual. On considère que, globalement, la sécurité sociale prend en charge 93% du coût des soins. On voit bien ce dont on peut bénéficier grâce aux cotisations qu’on paye."

Des activités sont également organisées dans le cadre de cette exposition: un café politique sur le thème "Comment mettre en place une sécurité sociale de l’alimentation ?", le 17 janvier à 20h (au centre d’art Léon Stenne) ; une balade dans Verviers "sur les traces de 250 ans de résistance ouvrière", le samedi 11 février à 14h (réservations auprès d’Ismaël Zeroual au 0498/34 23 06) ; un ciné-débat avec le film La Sociale, vive la sécu (le mercredi 15 février à 19 h 30, au centre culturel).

Au centre d’art Léon Stenne (rue Xhavée, 19 à Verviers), jusqu’au 18 février, le mercredi de 13 à 19 h, le samedi de 10 à 16h et sur rendez-vous (087/63 96 52).