Logan 1er est le nouveau prince de Verviers (photos & vidéo)

Après trois ans d’attente, les carnavalistes Verviétois ont un nouveau prince. Ainsi, c’est Logan 1er qui a pris le relais de Nathan 1er ce samedi soir à l’espace 58 de Dison. Logan Pirard, âgé de 30 ans, est indépendant et travaille dans le domaine du sablage et de l’aérogommage. Il habite à Aubel et est originaire de Stembert. Il est membre du comité du carnaval verviétois depuis cette année. "Nous avons reconstitué le comité et Logan est un des nouveaux" détaille Jonathan Lejeune.