Jenny Neuprez, centenaire à la Lainière, à Verviers

Née à Dison le 15 décembre 1922, elle a passé sa jeunesse à Andrimont. Mariée à l’âge de 21 ans, elle a alors emménagé à Petit-Rechain, où elle a eu deux enfants, Josiane et Laurent. Elle est toutefois devenue veuve trois ans après son mariage, avec ses deux enfants en bas âge. Elle s’est remariée trois ans plus tard et est à nouveau veuve depuis deux décennies. Elle est quatre fois grand-mère et dix fois arrière-grand-mère. Durant sa carrière professionnelle, la jubilaire a œuvré à la chocolaterie L’Aiglon puis dans la confection chez le tailleur DD Ancion, avant de travailler à domicile comme couturière.