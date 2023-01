S’il a le choix, en 2024, Malik Ben Achour (PS) préférera devenir bourgmestre de Verviers que de rester député fédéral

Depuis lors, après les élections communales d’octobre 2018, il a conservé son mandat d’échevin à Verviers. Puis, en juin 2019, il était devenu député fédéral, pas comme élu au scrutin de mai, mais comme 1er suppléant. Pour rappel, tête de liste PS, Frédéric Daerden s’est désisté en devenant ministre de la Communauté française, alors que les échevines Laura Crapanzano (Seraing) et Julie Fernandez Fernandez (Liège) en firent de même, justement pour pouvoir rester échevines en vertu des règles anticumul propres au PS. Malik Ben Achour, lui, pour accéder à la Chambre des représentants, avait démissionné de son mandat d’échevin à Verviers, lequel avait été repris par Antoine Lukoki.

Pour 2024, se profilent déjà les deux dimanches de scrutins: en mai, les élections régionales, fédérales et européennes ; en octobre, les élections communales et provinciales.

Devenu plus que jamais leader du PS à Verviers, depuis l’exclusion de Muriel Targnion, Malik Ben Achour devrait figurer en première ligne sur le front électoral. Les deux fois… et en deux temps donc, avec toujours cette règle d’anticumul de rigueur. Tout en n’ayant pas, a priori, tous ses œufs dans le même panier.

Et s’il devait rempiler à la Chambre, que ferait-il pour le scrutin communal d’octobre ? Il accepterait de mener la liste du PS. Et si le PS est en position de rester au pouvoir, en étant le premier parti de la future coalition, et que le mayorat lui revient légalement donc, Malik Ben Achour assumerait la fonction de bourgmestre (s’il obtient le 1er score de sa liste, évidemment), a-t-il assuré à nos confrères de Vedia. Il respecterait aussi les règles d’anticumul de son parti et démissionnerait donc de son éventuel mandat de député fédéral. Il y a là beaucoup de "si" et ce serait uniquement pour le mayorat, pas pour un échevinat.