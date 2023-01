Alexandre Loffet maintenu comme échevin (et bourgmestre faisant fonction) de Verviers par le PS ? Verdict imminent

La tendance est depuis quelque temps à l’apaisement entre le Parti socialiste verviétois et celui qui avait été démis de ses fonctions en interne lors du clash politique qui avait conduit à l’exclusion de Muriel Targnion du PS, à l’été 2020.

Au terme d’une longue saga politique visant à déboulonner celle-ci du mayorat, faute de trouver une solution avec d’autres partis et en interne, le PS s’était résolu à ce que Muriel Targnion reste bourgmestre, avec une majorité élargie au cdH (devenu Les Engagés depuis lors). Et aussi, en vertu d’un accord politique de juin 2021, à ce qu’Alexandre Loffet restitue son mandat d’échevin au PS, pour la fin du mois de janvier 2023.

Sauf, évidemment, à ce que l’élu socialiste réintègre les rangs du PS verviétois, qu’il redevienne un socialiste " orthodoxe ", qu’il ne se positionne plus comme un dissident. C’est donc la tournure que prend de plus en plus cet ultime acte de la saga politique. Alexandre Loffet l’avait déjà dit, il était prêt à trouver un modus vivendi avec les socialistes.

Malik Ben Achour: « Le PS a besoin d’Alexandre Loffet »

La question a fait l’objet de nombreuses tractations, à différents nouveaux du PS, depuis plusieurs semaines.

Leader du PS à Verviers, Malik Ben Achour, député fédéral et chef de groupe au conseil communal, a confirmé cette tendance pacificatrice et du statu quo, ce mardi soir sur les antennes de Vedia.

Tout en précisant que la décision reviendra aux "élus et militants", il a déclaré que "le Parti socialiste a besoin d’Alexandre Loffet, qui est un bon mandataire". Même, ajoutera-t-il, s’il "a eu parfois un comportement un peu inadapté et un peu brutal. Mais je pense qu’il en a conscience et qu’il a déjà évolué positivement". En tout cas, Malik Ben Achour "accueille favorablement son positionnement" actuel. Néanmoins, "son retour éventuel" au PS doit donc être validé en interne. Verdict ce mercredi soir, normalement.

Qui sinon Loffet ?

Et si ce n’était pas le statu quo qui l’emporte ? Alexandre Loffet a déjà assuré qu’il respecterait l’accord de juin 2021. Donc qu’il démissionnerait du collège communal. Il faudrait alors que le PS désigne son remplaçant. Mais qui ? Ce ne serait pas forcément chose aisée. Avec, en outre, le risque que le PS retombe dans ses divergences internes. Sans oublier que comme Alexandre Loffet fait aussi fonction de bourgmestre, il faudrait également le remplacer à ce poste intérimaire.

Or ce choix-là ne revient pas à un parti mais à la bourgmestre en titre, Muriel Targnion, et rien n’oblige celle-ci à désigner son suppléant parmi les échevins socialistes mais elle a la possibilité de choisir parmi les mandataires des autres partis de la coalition (MR, Engagés, Nouveau Verviers). Un bourgmestre faisant fonction qui ne serait pas PS ? C’est tout à fait possible, sur le papier, mais c’est aussi une perspective éventuelle qui ne doit guère enchanter, au PS.