Pour Robert, Tintin n’a plus de secrets

Plus de temps, plus de recherches

L’ensemble des objets qu’il a rassemblé s’est intensifié dès qu’il a arrêté son activité professionnelle de dessinateur industriel à Verviers. D’un côté sa passion qui le guide et le maintient en forme ; de l’autre, les innombrables découvertes qu’il fait au fur et à mesure lui permettent "de rester actif et ça m’occupe l’esprit", sourit-il. "C’est quelque chose qui m’a accompagné et qui, au départ, ne m’était pas nécessaire… Ce qui m’a donné un déclic, c’est l’idée de développement personnel de Hergé". Certains de ses personnages dans les aventures de Tintin rappellent une partie de la vie de l’auteur comme le duo d’enquêteurs: Dupont et Dupond. "Ils sont à l’image de son papa et de son oncle". Ou d’autres encore le capitaine Haddock qui arrive plus tard. "Il a toujours dit Haddock, c’est moi. Ce personnage un peu explosif et sanguin, c’est un peu lui".

Un personnage intemporel

Au fil des aventures, tout le monde l’a remarqué, Tintin et ses amis ne prennent pas une ride. C’est une décision que le créateur avait annoncé dès le début. "Il ne voulait pas le faire évoluer dans ses dessins avec l’âge parce que c’était Totor son personnage de base avec la référence scoutisme avec les règles du scoutisme avec le respect des règles d’autrui, etc.". Tintin était un personnage qu’il a dû créer pour le Petit Vingtième, explique le collectionneur. Tintin ne semble donc pas être née d’une réflexion et d’une volonté de son auteur, c’est sans doute l’une des raisons qui enrichissent le mystère autour du plus célèbre des reporters.