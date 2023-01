L’ex-maison de repos Les Hespérides convertie en centre d’accueil pour réfugiés ukrainiens

Un accueil qui sera progressif pour arriver à une capacité d’une cinquantaine de personnes. L’encadrement y étant géré par la société spécialisée dans l’événementiel Profirst, désignée par le gouvernement wallon pour remplir cette mission. "L’idée était de trouver des lieux très rapidement convertibles en centre d’accueil pour répondre à la situation d’urgence de la saturation de logements au niveau de Fedasil", détaille Charles-Louis De Lovinfosse, gestionnaire de projet de Profirst. Après quelques remises aux normes, le bâtiment était opérationnel aux alentours du 20 décembre. "Nous accueillons deux à quatre personnes en plus par semaine", ajoute-t-il. Avec une mission principale: celle de les accueillir avec dignité et de les accompagner dans le parcours des démarches administratives. "C’est de la gestion au jour le jour. Pour la plupart, ils n’ont rien d’autres comme papiers que leur attestation de protection. Nous les accompagnons dans leurs démarches au CPAS, à la Commune, dans le cadre de la scolarisation des enfants, au niveau santé mentale et physique. Et nous avons engagé des ukrainophones et/ou russophones pour casser la barrière de la langue".

Dans la région verviétoise, un autre lieu a par ailleurs été converti en logement collectif pour réfugiés Ukrainiens, il s’agit du centre de l’Armée du Salut, rue de Barisart, soit la Villa Meyerbeer, un dossier géré par le CPAS de la Ville. Rapidement, c’est du côté de Trois-Ponts que des réfugiés devraient aussi être accueillis.

Pas d’appartements

Le propriétaire de cet ancien home n’ayant pas eu besoin de solliciter la Ville de Verviers pour l’obtention d’un permis, l’affectation du lieu ne changeant pas fondamentalement. Pour rappel, il était question de construire 22 appartements avec parking souterrain de 26 places, projet sur lequel le collège avait rendu un avis défavorable.