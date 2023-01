Le recyclage des cheveux, dans « l’air du temps » chez nos coiffeurs

Alice Hagelstein (Coiffure Alice à Gemmenich), a commencé cette démarche il y a trois ans. "Mon oncle plafonneur me disait que par le passé, les cheveux étaient réutilisés dans le plafonnage. Et il regrettait qu’on n’en fasse plus rien aujourd’hui. Cette remarque m’a toujours interpellée et je voulais faire quelque chose pour la planète avec mon salon", explique la coiffeuse qui veille également à choisir des shampoings naturels sans phosphate et des colorations sans ammoniaque.

"J’avais déjà vu en France qu’ils recyclaient les cheveux, puis je l’ai vu sur Facebook ici en Belgique, j’en ai parlé à mon associée durant le Covid. Le recyclage, c’est dans l’air du temps. Les cheveux, on les jetait à la poubelle, donc autant que cela serve à quelque chose… et cela ne nous coûte pas grand-chose. On paie 60 euros l’année de cotisations puis les frais de port. Ça ou les kilos dans les poubelles…", le choix semble fait pour Sabine Scheen (Côté cour à Aubel) qui a rejoint le mouvement il y a deux ans.

"Les clients apprécient, mais il y en a qui le remarquent toujours maintenant même si j’ai l’étiquette sur la vitrine depuis deux ans !" Sandrine Bozard (Salon élégance à Theux) insiste quant à elle: "comme salon de coiffure, on a quand même beaucoup de déchets." Elle a ainsi cherché une solution en ligne et a fait recycler cinq ou six sacs en un an. À Heusy, Stéphan Cols (De la tête aux pieds) a renvoyé la même quantité de cheveux l’année écoulée à Hair Recycle. Auparavant, il participait déjà à l’opération Coup d’éclat. "Think Pink reçoit les cheveux les revend à des personnes qui fabriquent des perruques et des extensions et puis donne l’argent pour les personnes (NDLR: atteintes du cancer du sein) qui ne savaient pas s’acheter une perruque. C’est aussi un geste social parce que c’est une coupe gratuite pour des jeunes filles qui n’ont pas toujours les moyens. Et pour moi, c’est une opportunité pour que des jeunes apprenties puissent apprendre à couper des cheveux sur des vrais clients."

Recycler ces cheveux c’était cette fois-ci "une question d’éthique" pour le coiffeur. "On a toujours travaillé en essayant d’être le moins énergivores possible, à économiser l’eau et les produits. On essaie que ceux-ci soient bons. Les colorations sont écologiques, sans ammoniaque, mais malgré cela, il y a quand même des produits chimiques, on n’a pas le choix !"