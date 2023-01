"Cette année, on revient à une version en bonne et due forme du carnaval de Verviers, avec un nombre “illimité” de groupes. Mais on a forcément toujours une limite. Le but est de revenir aux deux premières éditions", annonce fièrement Alexandre Brance, secrétaire du comité organisateur. C’est-à-dire avec plus de chars décorés et créés par les comités carnavalesques de toutes les régions entourant Verviers. Il y en a même qui viendront d’un petit peu plus loin cette année, a-t-on entendu dire, notamment d’Houtain-Saint-Siméon. Il y aura également de nouveaux groupes et le comité se réjouit: "Il y aura aussi le groupe de Verviers qui s’appelle The Thirsty. Il rassemble plein de gens de la région du grand Verviers: Heusy, Stembert, Andrimont, etc."

Du côté des fanfares, le secrétaire confirme leur présence entre cinq et six d’après les premières estimations. "Retour également du nouveau prince sur son char." Ainsi que tout un tas d’autres royautés carnavalesques venues de Mont-Dison, de Petit-Rechain, de Welkenraedt… ou encore le prince des enfants de WeHeLo.

Départ boulevard des Gérardchamps

D’autres nouveautés pour le retour du folklore après deux ans d’adaptation, avec notamment un parcours qui sera légèrement plus grand. La boucle sera différente en raison "des routes disponibles" et des travaux dans le centre. "On revient sur certaines rues dans lesquelles on passait chaque année mais avec un départ nouveau." Le cortège démarrera sur le boulevard des Gérardchamps, passera par le centre tout de même et "on reviendra vers la bulle de Gérardchamps, là où se déroulera la soirée de clôture du carnaval". Une partie des routes devrait être temporairement bloquée le temps du passage du cortège, "si la Commune et la police acceptent. C’est en cours."

La préparation bat son plein avant l’intronisation du prince à Verviers, tout comme dans les autres communes de l’arrondissement. "Cette année, au niveau du monde carnavalesque de partout, tout le monde a pu refaire son groupe, remettre tout en état."