La galette, une tradition toujours appréciée

Au niveau de sa conception, même si certains boulangers aiment parfois innover, comme on peut le voir ci-dessous, il y en a d’autres où cette galette du 6 janvier est toujours réalisée de manière traditionnelle.

Comme à la boulangerie-pâtisserie Fauconnier de la chaussée de la Seigneurie, à Petit-Rechain. "Nous restons fidèles à la recette traditionnelle en proposant une vraie galette composée de beurre, de pâte d’amandes, d’œufs et de sucre, détaillent Alain et Arlette Fauconnier. Nous faisons notre pâte feuilletée nous-mêmes. Quant aux fèves, nous avons changé il y a trois ans de cela pour prendre des fèves plus à la mode avec un thème à chaque fois différent. Et cette année, nous partons sur le thème de Walt Disney avec Mickey, Minnie… Concernant les tailles, nous vendons des galettes pour quatre ou six personnes de base mais il est possible d’en commander pour de plus grandes familles."

Depuis qu’ils ont ouvert leur boulangerie il y a 35 ans de cela, Alain et Arlette Fauconnier ont toujours vu une grande demande de la part des clients concernant la galette des rois. "C’est quelque chose qui se vend bien d’année en année. Il n’y a jamais eu de baisse de la demande. D’ailleurs, certains clients nous en demandent assez tôt. Par exemple, cette année, nous avons déjà eu des clients qui nous en ont demandé dimanche dernier."

Ce qui était évidemment un peu tôt. "Nous en vendons dès ce mercredi. Comme l’Épiphanie tombe ce vendredi, c’est évidemment le jour où nous en vendrons le plus. Même s’il y a des personnes qui en achèteront encore ce week-end pour la partager en famille."