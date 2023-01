Les Carrefour Market du groupe Mestdagh deviennent des Intermarché: ce qui change pour vous

"Au-delà du changement d’enseigne et du logo qui est le plus visible, il y a aussi un changement de certains produits, nous a détaillé la direction d’Intermarché. Les produits Carrefour ont été retirés et sont remplacés par les produits distributeurs d’Intermarché. Quant aux produits restants de Carrefour, ils sont vendus avec des ristournes pour les écouler. Ensuite, il y a en interne tout un changement au niveau de la gestion de caisse avec un tout nouveau système pour lequel le personnel a été formé ces dernières semaines."

Au niveau des prix, il y aura une bonne nouvelle pour les clients. "La politique commerciale et de prix d’Intermarché est plus agressive. Ensuite, les clients habituels vont devoir aussi penser à créer une nouvelle carte de fidélité Intermarché, car la précédente est uniquement valable que dans les Carrefour."

Concernant cette reprise, elle n’impacte pas, selon les responsables, le nombre de magasins, ni le nombre d’employés. "Même si nous avons connu des années difficiles, notre volonté est de tourner la page. Nous n’avons donc pas du tout l’intention de fermer un seul magasin ni de nous séparer de collaborateurs. Nous avons une vision stratégique à long terme et nous allons présenter ce plan aux différents représentants syndicaux et travailleurs ce lundi 9 janvier. Ce sera un plan ambitieux, solide. Mais je ne peux pas en dire plus avant ce 9 janvier."

Enfin, il faut préciser que ce changement de marque ne concerne que les magasins du groupe Mestdagh. Les Carrefour Express comme à Verviers ou Spa restent bien sous la bannière Carrefour. Tout comme les Carrefour Market d’Eupen, Lontzen, Stavelot, Trois-Ponts ou encore les hypermarchés Carrefour de Malmedy ou Herstal.