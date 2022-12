L’agenda papier fait de la résistance

"Chez nous, cela fonctionne toujours bien, on en a vendu beaucoup. Il nous en reste mais ils partent toujours début janvier et février. Je diminue chaque année un tout petit peu la quantité commandée mais de six ou sept exemplaires… s’il y en a un qui a un peu moins marché, je ne le change pas par exemple", rapporte Stéphanie Sabel, du Bureau Vallée à Verviers.

"Depuis les six dernières années, on voit quand même que cela diminue, il n’y a rien à faire, le numérique s’impose. L’année passée, on a eu pas mal de choses qui ne sont pas parties… Cette année, j’ai quasiment diminué de 15% la quantité commandée, partage Sabine Bertrand, la patronne de Papyland à Heusy, Mais en vendre, on en vend toujours, un peu tous les formats, un peu tous les prix… Mais j’ai aussi une clientèle d’un certain âge, puis on en vend pas mal aussi à tout ce qui est professions libérales et sociétés !"

Pour tous les usages

C’est que des agendas, il y en a pour tous les goûts. Format de poche, format A4, semainier, une page par jour, cousu ou spiralé… Les papeteries veillent à proposer leur bonheur à tous les clients. "Les personnes sont très fidèles à leurs modèles, c’est pour ça que les intemporels, on les suit, et on réserve déjà d’année en année leurs modèles. J’ai déjà des commandes pour l’année 2024", indique Nathalie Leloup, pour Page 111 à Crescend’Eau (Verviers).

Il y en a finalement pour toutes les bourses: "Les tout-petits démarrent à 6-7 euros, et ça peut aller jusqu’à 60 euros. En général, c’est 14-16 euros. Le prix a augmenté, d’un euro pour certains, de 50 cents pour d’autres, mais ça va encore, vu la conjoncture. L’année prochaine, on verra bien… vu que le prix du papier augmente tous les trois mois en ce moment !"

La patronne de Papyland confirme: "Il n’y a rien à faire, le prix de la papeterie a augmenté cette année, de 25% voire 30%, donc les calendriers et les agendas de même… Ça devient aussi un autre budget !"