Nés respectivement le 15 juillet 1937 à Verviers et le 18 avril 1942 à Petit-Rechain, Alfred Pirnay et Marie-Jeanne Talbot se sont rencontrés en décembre 1960. Deux ans plus tard donc, ils se mariaient, le 22 décembre 1962, à Petit-Rechain.

Au début de leur union, ils ont habité près de l’athénée de Chênée, où l’heureux époux travaillait comme surveillant éducateur (il y prendra sa pension, en 2002), après avoir officié à Waremme, Marche et Dolhain ; son épouse, elle, était employée chez le marchand de combustibles Falla et Gaye.

Avec son premier fils, Thierry, le couple est ensuite revenu habiter en région verviétoise, à Stembert, où leurs deux fils puînés, Luc et Mario, ont vu le jour.

La lignée a été poursuivie avec leurs six petits-enfants, deux filles (Ophélie et Alizée) et quatre garçons (Frédéric, Werner, Florent et Cyril).