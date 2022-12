« Expressions verviétoises »: des ateliers pour imaginer le Verviers de demain

"À Liège et à Bruxelles, on retrouve des éléments d’identité valorisés et valorisants, qui sont rapidement identifiables, explique Jean-Sébastien Mahu, conseiller communal participant à" Expressions Verviétoises ". À Liège, on parle de Principauté, de valeureux, d’ardents… À Bruxelles, de “Bruxelles ma belle”, de capitale de l’Europe. Les habitants ont un récit positif à mettre autour de leur ville, ce qu’on a beaucoup de mal à mettre en place pour Verviers." À cela s’ajoute un Verviers bashing bien ancré, c’est-à-dire un dénigrement de la ville, qui revient régulièrement. "On entend notamment Verviers, c’est sale ; il n’y a rien à y faire, c’était mieux avant…"

Le deuxième constat touche, lui, davantage à l’image de la politique auprès des citoyens. "Un des reproches souvent formulés, c’est le manque de vision à long terme pour Verviers, le fait qu’il n’y ait pas assez de participation citoyenne, ajoute Jean-Sébastien Mahu. Or, il y a plein d’expressions verviétoises existantes et potentielles. Si on veut construire une vision et un mouvement pour Verviers, on a besoin d’une adhésion populaire."

De ce fait, Écolo et Etopia souhaitent faire appel à la participation citoyenne. "On a décidé de créer cette action, “Expressions verviétoises”. Cela ne part pas de réunions d’élus politiques ou d’Écolo, c’est co-construit avec Etopia et ouvert à tous les citoyens." Jean-Sébastien Mahu prévient d’emblée: ce n’est pas voué à devenir une future liste politique. "Ce ne sera pas non plus une réunion d’experts comme on l’entend habituellement." Concrètement, il sera proposé aux Verviétois d’exprimer leurs idées et leur vision pour Verviers. "On va leur demander d’écrire ce que serait le Verviers 2035. Il y aura aussi des enregistrements sonores possibles, car nous ne sommes pas tous égaux face à l’écriture." Le résultat de ces ateliers sera ensuite compilé et publié sur les réseaux sociaux et le site internet d’"Expressions verviétoises". "On veut que ce soit visible afin que tout le monde puisse les lire et s’en inspirer."

Certes, l’année 2035 peut sembler lointaine aux yeux des Verviétois. "Mais n’importe quel projet d’envergure demande 10 ans, note Dany Smeets, conseiller et membre de l’action. Ce que l’on souhaite ici c’est un projet sur le long terme et auquel les gens adhèrent."

Un premier rendez-vous le 15 janvier au hub créatif

Tous les Verviétois sont invités à participer à un premier atelier d’écriture le dimanche 15 janvier, au sein du hub créatif.

©EdA Philippe Labeye

"Expressions verviétoises" ne tardera pas à aller à la rencontre des habitants. Le premier rendez-vous est en effet déjà fixé au dimanche 15 janvier, de 10 h 30 à 13 heures. Et le lieu choisi ne l’a pas été au hasard.

"On a opté pour le hub créatif, indique Jean-Sébastien Mahu. Cela s’inscrit un peu dans la démarche qui nous amène ici: on part d’un constat assez négatif sur Verviers mais avec un peu de créativité et un effort collectif, il y a moyen de faire des choses dans des endroits improbables. Pour la plupart des Verviétois, cet endroit reste l’ancien Grand Bazar, qui est inhabité et dans lequel il ne se passe rien. Sauf qu’à l’étage, il y a un lieu formidable où prennent place plein de choses axées sur le renouveau."

Avant de prendre part à l’atelier d’écriture (sous forme de jeux), les participants auront aussi l’occasion d’écouter l’intervention de deux experts invités pour parler de Verviers.

Deux autres rencontres suivront par la suite, jusqu’en mars. "On choisira toujours des lieux verviétois qui incarnent quelque chose." Le projet "Expressions verviétoises" devrait aussi aller directement à la rencontre des Verviétois. "On aimerait aller écouter la parole de ceux qu’on entend moins, comme les personnes précarisées ou en situation de handicap." Écolo et Etopia veulent ici donner l’impulsion mais ils espèrent que cela donnera envie à d’autres, associations ou particuliers, de poursuivre l’initiative. "On veut rendre les gens acteurs", conclut Dany Smeets.

